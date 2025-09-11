Μερτς: Είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να αμυνθούμε

«Δεν ήταν λάθος». Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει προς το παρόν η γερμανική καγκελαρία για την μαζική πτήση ρωσικών drones εντός του πολωνικού εναέριου χώρου την Τετάρτη.

«Δεν ήταν λάθος». Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει προς το παρόν η γερμανική καγκελαρία για την μαζική πτήση ρωσικών drones εντός του πολωνικού εναέριου χώρου την Τετάρτη.

Μετά από τηλεφώνημα που είχε ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, η Γερμανία συμμερίζεται επίσημα την εκτίμηση Τουσκ ότι τα ρωσικά ντρόουνς δεν εισήλθαν κατά λάθος στην Πολωνία και ότι πρόκειται για «μια πολή σοβαρή απειλή για την ειρήνη σε όλη την Ευρώπη».

Μάλιστα ο Φρίντριχ Μερτς στέλνει και ένα ηχηρό μήνυμα: «Είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να αμυνθούμε». Στην ίδια γραμμή και ο σοσιαλδημοκράτης υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανέφερε χθες από τη γερμανική βουλή ότι «τα ντρόουνς δεν ήταν αναγκαίο να περάσουν πάνω από την Πολωνία για να φτάσουν στην Ουκρανία» κάνοντας λόγο για «σκόπιμη» πορεία και «σκόπιμη πρόκληση του ΝΑΤΟ».

WELT: Στόχος νατοϊκή βάση;

Στο μεταξύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας WELT, που επικαλείται απόρρητα έγγραφα και ανώτατες πηγές από το ΝΑΤΟ, κάνει λόγο για πιθανή στόχευση νατοϊκής βάσης στην Πολωνία από τα ρωσικά ντρόουνς, προκειμένου να δοκιμαστεί η ταχύτητα, αλλά και τα μέσα αντίδρασης της νατοϊκής συμμμαχίας απέναντι σε μια τέτοια απειλή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία επικαλείται το ρεπορτάζ, πέντε ρωσικά ντρόουνς βρίσκονταν σε άμεση τροχιά πτήσης προς μια βάση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, χωρίς να αναφέρονται πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη τελικά καταρρίφθηκαν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ δύο επιπλέον «συνετρίβησαν με άλλους τρόπους, οι ακριβείς συνθήκες των οποίων παραμένουν ασαφείς».

Όπως αναφέρει η Welt, η νατοϊκή βάση για την οποία γίνεται λόγος είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, και για τη μεταφορά στρατιωτικών εξοπλισμών στην Ουκρανία.

Υψηλόβαθμός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, ο οποίος μιλά στη Welt, αποκαλύπτει ότι με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα «υποθέτουμε ότι τα ντρόουνς πιθανότατα εισήλθαν σκόπιμα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», τονίζοντας ότι ο μεγάλος αριθμός τους (22 έως 25) «καθιστά απίθανο να ήταν ατύχημα». Σημείωσε επίσης ότι επικρατεί «νευρικότητα» στους νατοϊκούς κύκλους μετα τις εξελίξεις.

