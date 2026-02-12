ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις πληρωμές των κτηνοτρόφων

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με τις πληρωμές των κτηνοτρόφων, όπως αναφέρονται σε έγγραφη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ, πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ) της αρχής προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής κατόπιν αιτήματος χορήγησης εγγράφων από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πιο αυγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:

1. Στο αποσταλέν έγγραφο γίνεται εκ παραδρομής χρήση του όρου «τεχνική λύση» για το 2025, αντί του ορθού όρου «Κατανομή Επιλέξιμων Δημόσιων Βοσκοτόπων». Με την εκ παραδρομής χρήση του όρου «τεχνική λύση», εξελήφθη εσφαλμένα ότι η διαδικασία πληρωμών που θεσπίσθηκε με την ΚΥΑ 3378/26-11-2025 (ΦΕΚ Β΄ 6327) και την Εγκύκλιο υπ’ αρ. 355829 από 19/12/2025 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για έτος 2025 αποτελεί επανάληψη της διαδικασίας που ακολουθείτο τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στην πραγματικότητα για πρώτη φορά εισήχθη το στοιχείο της ομορότητας και, κυρίως, για πρώτη φορά έγιναν πληρωμές με βάση τα στοιχεία παραγωγής γάλακτος, κρέατος από το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και το myDATA, καθώς και με εισοδηματικά κριτήρια αγροτικής δραστηριότητας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ. Η χρήση στοιχείων κτηνοτροφικής δραστηριότητας για τη διασταύρωση της πραγματικής παραγωγής περιελήφθη στο Σχέδιο Δράσης που απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνήθηκε με αυτή.

2. Εξάλλου, η αναφορά του εγγράφου της ΓΔΕΛΕΠ σε «παραγωγούς (με ή χωρίς ζωικό κεφάλαιο)», ερμηνεύθηκε εσφαλμένα, ως προς τους παραγωγούς χωρίς ζωικό κεφάλαιο, ότι αφορά σε ενίσχυση κτηνοτροφικής δραστηριότητας χωρίς να υπάρχουν ζώα, ενώ το αληθές είναι ότι αφορά ενίσχυση γεωργικής δραστηριότητας εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί βοσκότοποι το 2013. Σημειωτέον ότι η κατηγοριοποίηση των εκτάσεων του 2013 σε βοσκοτόπους, αρόσιμες και μόνιμες (δενδρώδεις) καλλιέργειες χρησιμοποιείται από το 2015 έως σήμερα. Συνεπώς, η εντύπωση που δίνεται σε δημοσιεύματα ότι δόθηκαν ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους χωρίς ζωικό κεφάλαιο είναι απολύτως εσφαλμένη.

3. Ως προς την υπόνοια αδικαιολόγητης καταβολής ενισχύσεων σε 29.000 κτηνοτρόφους χωρίς παραγωγή γάλακτος ή κρέατος, επισημαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες κτηνοτροφικές δραστηριότητες που λαμβάνονται υπόψη, όπως λχ η παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, γιαουρτιού κλπ από τους κτηνοτρόφους. Δεδομένου ότι γι’ αυτούς, όπως και για άλλους κτηνοτρόφους, δεν υπήρχαν διαθέσιμα ειδικά στοιχεία στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η ΚΥΑ 3378/26-11-2025 (άρθρο 4 παράγραφος 5) προέβλεψε την καταβολή ενισχύσεων, με βάση τα δεδομένα τιμολόγησης από το myDATA, καθώς και τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Ως προς το ζήτημα της κατανομής βοσκοτόπων, σε περίπτωση που δεν προκύπτει επάρκεια βοσκοτόπων προς διάθεση για το σύνολο των επιλέξιμων κτηνοτρόφων σε μια περιφερειακή ενότητα, στο εν λόγω έγγραφο της ΓΔΕΛΕΠ αναφέρθηκε εκ παραδρομής ότι 7.000 κτηνοτρόφοι έλαβαν μέρος του απαιτούμενου βοσκοτόπου με βάση το κριτήριο ζωοτροφών, ενώ το ακριβές είναι ότι οι εν λόγω 7.000 κτηνοτρόφοι έλαβαν μέρος του απαιτούμενου βοσκοτόπου με βάση φορολογικά δεδομένα, σύμφωνα με όσα προέβλεψε η Εγκύκλιος υπ’ αρ. 355829 από 19/12/2025 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

5. Με βάση τα σχετικά στοιχεία, το πλήθος των αιγοπροβάτων που υπολογίστηκαν στην Κρήτη, με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο, είναι κατά 23,21% χαμηλότερο από το πλήθος των αιγοπροβάτων που δηλώθηκαν στις Δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2025 και κατά 29,49% χαμηλότερο από τα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στις Δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2024.

6. Για λόγους τάξης, θα σταλεί συμπληρωματική απάντηση της ΓΔΕΛΕΠ στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Η ΑΑΔΕ, έχοντας αναλάβει τις λειτουργίες της Αρχής Πληρωμής αγροτικών ενισχύσεων της χώρας από την 1-1-2026, εργάζεται εντατικά τόσο για την εξυγίανση και αναβάθμιση των διαδικασιών της αρχής πληρωμής όσο και για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος υπολογισμού και καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.