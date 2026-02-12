Η κρίσιμη μετάβαση της τηλεματικής στις Αστικές Συγκοινωνίες

Ο ΟΑΣΑ ετοιμάζει διαγωνισμό 37,77 εκατ. για «Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας, τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής».

Στην τελική ευθεία, αλλά με τον χρόνο να πιέζει, για τη μετάβαση του συστήματος της τηλεματικής στις Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας φαίνεται να βρίσκεται ο ΟΑΣΑ, κι ενώ πλησιάζει η ολοκλήρωση της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα βάσει του οποίου εγκαταστάθηκε και λειτούργησε την τελευταία δεκαετία.

Ειδικότερα, προ των πυλών είναι ο διαγωνισμός στις Αστικές Συγκοινωνίες, ύψους 36.776.600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για «Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας, τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής (ΟΣΤ) του ΟΑΣΑ», ένα κρίσιμο έργο για την παρακολούθηση των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική, με καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους την 23η/03/2026. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 5ετής (με ανανέωση).

Να αναφέρουμε ότι για την ώρα δημοσιεύθηκε προσχέδιο προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ε.Ε., όπου γίνεται λόγος όχι για κάποιο ΣΔΙΤ, αλλά για συμφωνία - πλαίσιο. Κατά συνέπεια, αναμένεται η δημοσιοποίηση της διακήρυξης όπου θα φανούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις προθέσεις του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ).

Το έργο αφορά την τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και διαχείριση των «έξυπνων στάσεων» και του συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία, εξασφαλίζοντας την πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο. Η Σύμβαση Σύμπραξης του Έργου ΣΔΙΤ (Σύστημα Τηλεματικής) έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης/λήξης την 30ή Ιουνίου 2026, έχοντας προσφέρει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, διευκολύνοντας, παράλληλα, τη διαχείριση και εποπτεία του στόλου των οχημάτων (λεωφορεία και τρόλεϊ). Ωστόσο, δεδομένης της λήξης της ΣΔΙΤ, πρέπει να «ανοίξουν βήμα» στον ΟΑΣΑ για να προλάβουν τις χρονικές προθεσμίες και να διασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών.

Το έργο της ΣΔΙΤ αφορούσε στη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, τεχνική διαχείριση και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών (έξυπνες στάσεις) και διαχείρισης στόλου για τα λεωφορεία και τρόλεϊ της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες), ενώ ανάδοχος ήταν η εταιρεία ειδικού σκοπού Advanced Transport Telematics A.E. (ATT), η οποία δημιουργήθηκε από την Intrakat (νυν AKTOR) και την Intrasoft International (νυν Netcompany-Intrasoft).

Η συμφωνία πλαίσιο

Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας, τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής (ΟΣΤ) του ΟΑΣΑ, καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών επεκτάσεων και αναβαθμίσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Οργανισμού. Η Συμφωνία – Πλαίσιο αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του ΟΣΤ, καθώς και στη δυνατότητα προσαρμογής και εξέλιξης του κατά τη διάρκεια ισχύος της, μέσω των επιμέρους συμβάσεων που θα συνάπτονται στο πλαίσιο αυτής.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο περιλαμβάνει τρεις (3) κύριες ομάδες υπηρεσιών, όπως συνοπτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1. Υποστήριξη λειτουργίας, τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης ΟΣΤ: Αντικείμενο της παρούσας κατηγορίας υπηρεσιών είναι η συνεχής υποστήριξη λειτουργίας, τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής (ΟΣΤ) του ΟΑΣΑ. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, την προληπτική και κατασταλτική συντήρηση του ΟΣΤ, τη διαχείριση τεχνικών αιτημάτων, την τεχνική υποστήριξη λογισμικού και εφαρμογών του συστήματος, καθώς και τη διατήρηση αποθέματος ανταλλακτικών και αναλώσιμων. Το αντικείμενο καλύπτει τη συνολική λειτουργία του ΟΣΤ, όπως αυτή υφίσταται και όπως δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πρόσθετων σημείων εγκατάστασης τηλεματικού εξοπλισμού που εντάσσονται στο ΟΣΤ.

2. Επεκτάσεις του ΟΣΤ (Υλικό & Συναφείς Υπηρεσίες): Αφορά υπηρεσίες που καλύπτουν επεκτάσεις ή μεταβολές που εντάσσονται στην υφιστάμενη λειτουργικότητα του ΟΣΤ, όπως η εγκατάσταση επιπλέον «έξυπνων» στάσεων ή εξοπλισμού σε νέα οχήματα, η απεγκατάσταση και επανεγκατάστασή τους σε άλλες θέσεις ή η αποθήκευσή τους, καθώς και η προμήθεια νέων σταθμών εργασίας ή η αγορά και εγκατάσταση πρόσθετης άδειας χρήσης Κεντρικού Επιχειρησιακού Λογισμικού Τηλεματικής.

3. Επαυξήσεις του ΟΣΤ (Λογισμικό & Συναφείς Υπηρεσίες): Αφορά υπηρεσίες που καλύπτουν την ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων λειτουργιών ή τεχνολογικών δυνατοτήτων του ΟΣΤ, όπως ανάπτυξη ή αναβάθμιση εφαρμογών, προσθήκη νέων διασυνδέσεων ή διεπαφών (APIs) μεταξύ υποσυστημάτων του ΟΣΤ ή τρίτων συστημάτων καθώς και βελτιώσεις που αποσκοπούν στη λειτουργική και τεχνική αναβάθμιση του ΟΣΤ. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες αυτές δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μετάπτωση του ΟΣΤ στο G-Cloud του Ελληνικού Δημοσίου, την πλήρη αναβάθμιση της εφαρμογής SkyView, την ανάπτυξη και τεκμηρίωση APIs για διαλειτουργικότητα με τα λοιπά συστήματα του ΟΑΣΑ και τρίτων, τη δημιουργία ενιαίου κέντρου παρακολούθησης συγκοινωνιακού έργου στο report.oasa.gr με δείκτες απόδοσης (KPIs), καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης της τηλεματικής στον στόλο του ΤΡΑΜ.

Τα ανωτέρω θα εξεταστούν και θα αναλυθούν στο πλαίσιο Μελέτης Εφαρμογής, την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο.