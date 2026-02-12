Στις 2.500 μονάδες «εκτοξεύει» το Χρηματιστήριο η Goldman Sachs

Εκτοξεύει τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη η Goldman Sachs στις 2.500 μονάδες. Υψηλή μερισματική απόδοση.

Με την εγχώρια αγορά να προσπερνά τους αναλυτές της Goldman Sachs και με φόντο την επίσπευση της αναβάθμισης στο γκρουπ των ανεπτυγμένων από τον οίκο MSCI, οι αναλυτές έρχονται ετεροχρονισμένα να αναβαθμίσουν τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.500 μονάδες από 2.300 μονάδες προηγουμένως.

Η εκτίμηση των ίδιων για τη μερισματική απόδοση της αγοράς διαμορφώνεται στο 5%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το 2% του γκρουπ των αναδυόμενων αγορών.

Την ίδια στιγμή, ο ισχυρός επενδυτικός οίκος βλέπει ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή για το 2026 και το 2027. Συγκεκριμένα, αναμένει ανάπτυξη 13% κατά το φετινό έτος και 9% το επόμενο. Η σύσταση για την εγχώρια αγορά έχει αναβαθμιστεί σε «overweight». Θέση που έρχεται σε αντίθεση με την HSBC που «τριμάρει» πόντους λόγω επικείμενης αναβάθμισης της αγοράς.

Η Goldman Sachs βλέπει ισχυρή ανοδική συνέχεια στο γκρουπ των αναδυόμενων μετοχικών αγορών. Κάτι που το ΧΑ αποχαιρετά για να ενταχθεί στη δύσκολη και απαιτητική πίστα των ανεπτυγμένων.

Υπό αυτό το πρίσμα αναθεωρεί ανοδικά την εκτίμησή της για την αύξηση της κερδοφορίας του MSCI EM το 2026 κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, από 19% σε 25%, ενώ για το 2027 εκτιμά αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) 13% (από 12% προηγουμένως). Οι αναθεωρήσεις αυτές ενσωματώνουν τις πρόσφατες αναβαθμίσεις εκτιμήσεων κερδών για τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, που στηρίζονται στη συνεχιζόμενη δυναμική του AI και των κεφαλαιουχικών δαπανών «μαμούθ» προς αυτό το σκέλος

Παράλληλα, διαπιστώνουν βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας σε αγορές με έκθεση στα εμπορεύματα, λόγω της πρόσφατης ανόδου των τιμών – τάση που ενδέχεται να διατηρηθεί εν μέσω στροφής επενδυτών σε «σκληρά» περιουσιακά στοιχεία – καθώς και λόγω των ισχυρών αναβαθμίσεων κερδών ανά μετοχή τον τελευταίο μήνα.

Αν και οι αποτιμήσεις έχουν ενισχυθεί στο 12x σε επίπεδο forward P/E στην αρχή του 2025 — επίπεδο που αντιστοιχούσε σε μεσοκυκλικό μέσο όρο — σε 13 φορές σήμερα, και πλέον εμφανίζονται λιγότερο ελκυστικές, οι αναδυόμενες αγορές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι των αμερικανικών μετοχών.

Για τους επόμενους 12 μήνες, διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο για το P/E στις 13 φορές, σε ευθυγράμμιση με το μακροοικονομικό της μοντέλο. Ενσωματώνοντας τις υψηλότερες προβλέψεις κερδών, η Goldman Sachs αναθεωρεί ανοδικά τον στόχο 12μήνου για τον δείκτη MSCI EM στις 1.680 μονάδες, που συνεπάγεται περαιτέρω άνοδο 12% σε όρους δολαρίου και 14% σε όρους συνολικής απόδοσης από τα τρέχοντα επίπεδα. Οι επικαιροποιημένοι στόχοι για το 3μηνο και το 6μηνο διαμορφώνονται στις 1.570 μονάδες (+4%) και 1.600 μονάδες (+6%), αντίστοιχα.