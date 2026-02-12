Βρετανία: Οριακή ανάπτυξη για την οικονομία στο δ' τρίμηνο

Με ρυθμό 0,1% σε ετήσια βάση αναπτύχθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η οικονομία της Βρετανίας, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα είχε αναπτυχθεί κατά 0,2% κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου, μετά από ανάπτυξη 0,1% στο τρίτο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, ενώ τον Νοέμβριο είχε αναπτυχθεί κατά 0,2%.

Η Διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών της ONS, Λιζ ΜακΚίον, δήλωσε ότι τα τελευταία στοιχεία έδειξαν μια μικτή οικονομική εικόνα. «Ο συχνά κυρίαρχος τομέας των υπηρεσιών δεν παρουσίασε ανάπτυξη. Οι κατασκευές, εν τω μεταξύ, κατέγραψαν τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών», ανέφερε η ίδια.

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε κατά 1,3% το 2025, σημείωσε η ONS, μετά από ανάπτυξη 1,1% το 2024.