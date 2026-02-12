Στην Ολομέλεια σήμερα το ν/σ Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για ΣΣΕ

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της ΝΔ, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της ΝΔ, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση , ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετούν κατά την συζήτησή του στην Ολομέλεια. Η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου έχει προγραμματιστεί από την ΔτΠ να διεξαχθεί, εάν χρειαστεί, και σε δύο συνεδριάσεις, καθώς αναμένεται να θελήσουν να εγγραφούν πολλοί βουλευτές, αλλά και να τοποθετηθούν πολιτικοί αρχηγοί.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ολοκληρώνοντας την Τετάρτη 11/02 και την β' ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και αναφερόμενη παρενθετικά στα στοιχεία της εργασίας στην χώρα μας προανήγγειλε ότι την προσεχή Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, μετά την πληροφορική του εφαρμογή, τίθεται σε λειτουργία το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο έρχεται μετά από 13χρόνια να αντικαταστήσει την ΕΡΓΑΝΗ Ι και είναι «είναι ένα ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα πλήρως εκσυγχρονισμένο λειτουργικά και έχει ενσωματώσει όλη την υφιστάμενη νομοθεσία».

Επίσης, η κυρία Κεραμέως ανάφερε ότι «το επόμενο προσεχές διάστημα επεκτείνεται η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο όλων των Κλάδων». Η υπουργός, υπογράμμισε τη συμβολή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην πάταξη των αδήλωτων και απλήρωτων υπερωριών, λέγοντας ότι η εφαρμογή της είχε ως αποτέλεσμα το 2025 να καταγραφούν ότι έγιναν περισσότερές από 2,5 εκατ. ώρες υπερεργασίας» προς όφελος των εργαζομένων, των Ταμείων και της οικονομίας.

Η κυρία Κεραμέως, αναφορικά με το νομοσχέδιο και την Κοινωνική Συμφωνία που επιτεύχθηκε απευθύνθηκε προς την αντιπολίτευση τονίζοντας ότι, αφού όλα τα «κόμματα συμφωνούμε ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι ένα θετικό στοιχείο στην αγορά εργασίας, το οποίο πραγματικά ενισχύει την θέση των εργαζομένων και θωρακίζει περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις» και τώρα που «όλοι οι εθνικοί εταίροι την υπογράφουν, «το ερώτημα είναι ένα: Την ψηφίζετε, ναι ή όχι;»

Η κοινωνία, είπε η υπουργός «μας λέει: Θέλουμε μετενέργεια για να προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι, [...] θέλουμε περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και περισσότεροι εργαζόμενοι να καλύπτονται από αυτές [...] εσείς αυτά τα θέλετε ή όχι; Εμείς τα θέλουμε και για αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μαζί με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ