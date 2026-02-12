Φιντάν: Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ευελιξία για την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα

Η Ουάσινγκτον έχει μέχρι τώρα ζητήσει από το Ιράν να παραιτηθεί από το απόθεμα εμπλουτισμένου στο 60% ουρανίου που διαθέτει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δείχνουν ευελιξία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με την Ουάσινγκτον να φαίνεται «πρόθυμη» να ανεχθεί κάποιον εμπλουτισμό ουρανίου, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στους Financial Times σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Είναι θετικό το ότι οι Αμερικανοί φαίνονται πρόθυμοι να ανεχθούν ιρανικό εμπλουτισμό με σαφώς προκαθορισμένα όρια», δήλωσε στους Financial Times ο Φιντάν, ο οποίος συμμετέχει σε συνομιλίες τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη.

«Οι Ιρανοί αναγνωρίζουν τώρα ότι χρειάζεται να καταλήξουν σε μια συμφωνία με τους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι Ιρανοί έχουν ορισμένα όρια. Είναι άσκοπο να προσπαθουν να τα παραβιάσουν».

Η Ουάσινγκτον έχει μέχρι τώρα ζητήσει από το Ιράν να παραιτηθεί από το απόθεμα εμπλουτισμένου στο 60% ουρανίου που διαθέτει και το οποίο απέχει ένα μικρό βήμα από τον εμπλουτισμό κατά 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει δηλώσει ότι το Ιράν θα συνεχίσει να ζητάει την άρση των οικονομικών κυρώσεων και να επιμένει στα πυρηνικά δικαιώματά του, περιλαμβανομένου του εμπλουτισμού.

Ο Φιντάν είπε στους Financial Times πως πιστεύει ότι η Τεχεράνη «θέλει αληθινά να επιτύχει μια πραγματική συμφωνία» και θα δεχόταν περιορισμούς στα επίπεδα εμπλουτισμού και ένα αυστηρό καθεστώς επιθεωρήσεων, όπως έκανε στη συμφωνία του 2015 με τις ΗΠΑ και άλλους.

Αμερικανοί και ιρανοί διπλωμάτες διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες στο Ομάν με τη μεσολάβηση αξιωμαγτούχων του Ομάν, σε μια προσπάθεια να αναβιώσουν τη διπλωματία, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε πολεμικά πλοία στην περιοχή, δημιουργώντας φόβους για νέα στρατιωιτκή δράση. Προχθές, Τρίτη, ο Τραμπ είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, παρόλο που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη προετοιμάζονται να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ωστόσο ότι η διεύρυνση των ιρανοαμερικανικών συνομιλιών στους βαλλιστικούς πυραύλους δεν θα έφερνε «παρά άλλον ένα πόλεμο».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο που έγινε σε μη εργάσιμες ώρες.

