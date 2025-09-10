ΥΠΕΞ: Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την επίθεση στη Ντόχα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την επίθεση στη Ντόχα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως τονίζει, «αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο».

Και προσθέτει πως «Η Ελλάδα κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος είναι τα μόνα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

Deeply concerned about the strike in Doha. It constitutes a violation of Qatar's territorial sovereignty & is contrary to Int'l law.



🇬🇷calls for restraint, reiterates that diplomacy & dialogue are only means to restore stability & achieve sustainable peace in the #MiddleEast. pic.twitter.com/JLbCZBU9Qi — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 10, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ηγετικά στελέχη της Χαμάς μπήκαν στο στόχαστρο του Ισραήλ χθες, Τρίτη, το οποίο εξαπέλυσε αεροπορική βομβιστική επίθεση στη στη Ντόχα του Κατάρ, χωρίς ωστόσο ο ισραηλινός στρατός να καταφέρει να εξουδετερώσει τη ηγεσία της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

Πέντε μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν κατά την αεροπορική επιδρομή, συμπεριλαμβανομένου του Χιμάμ αλ Χάγια – γιου του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας – σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού κινήματος.

Στην ανακοίνωση αυτή, η Χαμάς υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ απέτυχε να εξοντώσει τους ηγέτες της και τους επικεφαλής διαπραγματευτές της στο Κατάρ.