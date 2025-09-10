Επίθεση Ισραήλ στο Κατάρ: Φόβοι για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων - Οι διεθνείς αντιδράσεις και ο «δυσαρεστημένος» Τραμπ

Οι αιφνίδιες κινήσεις του Ισραήλ προκάλεσαν σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις. Ο λόγος στον Τραμπ για να «κατευνάσει τα πνεύματα». Η επόμενη μέρα.

Τελευταία ενημέρωση 11:55

Στο στόχαστρο του Ισραήλ μπήκαν χθες, Τρίτη, ηγετικά στελέχη της Χαμάς, το οποίο εξαπέλυσε αεροπορική βομβιστική επίθεση στη στη Ντόχα του Κατάρ, χωρίς ωστόσο ο ισραηλινός στρατός να καταφέρει να εξουδετερώσει τη ηγεσία της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

Πέντε μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν κατά την αεροπορική επιδρομή, συμπεριλαμβανομένου του Χιμάμ αλ Χάγια – γιου του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας – σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού κινήματος.

Στην ανακοίνωση αυτή, η Χαμάς υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ απέτυχε να εξοντώσει τους ηγέτες της και τους επικεφαλής διαπραγματευτές της στο Κατάρ.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Σουχάιλ αλ Χίντι, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Από την πλευρά τους, οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα.

Το Κατάρ κατήγγειλε την επίθεση ως «κατάφωρη παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου», προειδοποιώντας ότι «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει». Ο πρωθυπουργός σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι έκανε λόγο για «σημείο καμπής» και κάλεσε τις χώρες της περιοχής σε αντίδραση, χωρίς να αποσύρει πάντως τον μεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα.

Ισραηλινά μαχητικά έριξαν πάνω από 10 βόμβες

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Μαύρος καπνός υψωνόταν από ένα πρατήριο καυσίμων στη συνοικία Λεγκτιφίγα της πόλης. Δίπλα στο πρατήριο βρίσκεται ένα μικρό συγκρότημα κατοικιών το οποίο φυλάσσεται επί 24ωρου βάσεων από τη φρουρά του εμίρη του Κατάρ, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Περισσότερα από 10 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν πάνω από 10 βόμβες κατά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε ισραηλινά ΜΜΕ.

Όλα τα πυρομαχικά έπληξαν μέσα σε δευτερόλεπτα ένα κτίριο όπου πιστεύεται ότι είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες της Χαμάς.

Ασθενοφόρα και τουλάχιστον 15 περιπολικά και κρατικά αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά συνωστίζονταν στους γύρω δρόμους, μία ώρα μετά το πλήγμα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters έκαναν λόγο για πολλαπλές εκρήξεις σήμερα στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε το χτύπημα στους διαπραγματευτές της

Αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ στοχοποίησε τους διαπραγματευτές του κινήματος κατά τη στιγμή συνάντησής του στη Ντόχα του Κατάρ. Δύο πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας επιβίωσαν από την ισραηλινή επίθεση.

«Σε ένα νέο σιωνιστικό έγκλημα, η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς έγινε στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι ανώτατοι ηγέτες της Χαμάς ήταν όλοι παρόντες όταν το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας που δέχτηκε επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στη Ντόχα ήταν ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Πιστεύεται επίσης ότι ήταν παρόντες στα κεντρικά γραφεία κατά τη διάρκεια της επιδρομής ανώτερα στελέχη της Χαμάς: ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ο οποίος ηγείται της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ο Μουχάμαντ Νταρουίς, επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα της Χαμάς, και ο Χαλέντ Μασάαλ, επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ κατακεραύνωσε το Ισραήλ για την επιδρομή, λέγοντας ότι η επίθεση συνέβη καθώς η Ντόχα εργαζόταν για την προώθηση του πλαισίου συμφωνίας για τους ομήρους που καταρτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Ισραήλ: «Η επίθεση στο Κατάρ ήταν εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση»

Παρόλα αυτά, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε πως η επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ ήταν μια εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των αρχηγών των τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας «Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Νετανιάχου: Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου

Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχουν τελειώσει. «Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε.

«Το Ισραήλ αποδέχτηκε τις αρχές, την πρόταση που προώθησε ο πρόεδρος Τραμπ για να μπει τέλος στον πόλεμο, αρχίζοντας από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας», είπε ο Νετανιάχου σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ. «Εάν γίνει δεκτή η πρόταση του προέδρου Τραμπ, ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε την Κυριακή ότι απευθύνει «μια τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Τραμπ: «Είμαι πολύ δυσαρεστημένος» από τις ενέργειες του Ισραήλ

Η Ουάσιγκτον, σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά και του Κατάρ, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, επέκρινε με ασυνήθιστα έντονο τόνο την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει επανειλημμένα και δημόσια την δυσαρέσκειά του.

«Δεν είμαι ευτυχής», «είμαι πολύ δυσαρεστημένος», επαναλάμβανε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ερωτηθείς σχετικά.

Επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει τις ΗΠΑ εκ των προτέρων, αν και η κυβέρνησή του προειδοποιήθηκε «από τον αμερικανικό στρατό», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Τα πλήγματα στο Κατάρ έκαναν τον πρόεδρο Τραμπ να «αισθανθεί πολύ άσχημα» παρότι η «εξάλειψη της Χαμάς» είναι «αξιέπαινος στόχος», διαβεβαίωνε νωρίτερα εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Το Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διέψευσε κατηγορηματικά πως προειδοποιήθηκε για την επιδρομή από τις ΗΠΑ.

Υπόσχεση ΗΠΑ στο Κατάρ ότι «δεν θα ξανασυμβεί» κάτι τέτοιο στη χώρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα χθες, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη.

Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του.

Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Το Ισραήλ «δεν ενεργεί πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ»

Το Ισραήλ «δεν ενεργεί πάντα» λαμβάνοντας υπόψη του τα συμφέροντα των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν δικαιολογώντας το ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Κατάρ που είχε στόχο στελέχη της Χαμάς.

«Δεν ενεργούμε πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε συντονισμό (με την Ουάσινγκτον), μας προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη, την εκτιμούμε, αλλά μερικές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις και ενημερώνουμε σχετικά τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντανόν μιλώντας στον ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό 103 FM.

Το ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Ντόχα χθες Τρίτη «δεν ήταν μια επίθεση εναντίον του Κατάρ, ήταν επίθεση εναντίον της Χαμάς» πρόσθεσε ο ίδιος, εκτιμώντας ότι «αυτή η απόφαση ήταν σωστή».

Ισραήλ: Ο ΥΠΟΙΚ Σμότριχ χαιρετίζει τη «σοφή απόφαση» της χώρας του

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ χαιρέτισε τη «σοφή απόφαση» της χώρας του να πλήξει την ανώτατη ηγεσία της Χαμάς, αφού το Κατάρ διευκρίνισε ότι τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα είχαν ως στόχο τις κατοικίες υψηλόβαθμων στελεχών της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Οι τρομοκράτες δεν έχουν και δεν θα έχουν καμία ασυλία απέναντι στο μακρύ χέρι του Ισραήλ, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο ακροδεξιός υπουργός, προσθέτοντας ότι «χαιρετίζει τη σοφή απόφαση και την τέλεια εκτέλεσή της από τον στρατό και τη Σιν Μπετ».

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Η Τεχεράνη καταδίκασε την «επικίνδυνη» επίθεση στην Ντόχα

Η ισραηλινή επίθεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ είναι «επικίνδυνη» και «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκληματική ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών κανόνων και ρυθμίσεων, είναι ένα πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, τον Μάτζεντ αλ Ανσάρι, στόχος ήταν συγκροτήματα κατοικιών όπου διαμένουν «πολλά μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Στην Ντόχα κατοικούν και τα στελέχη της Χαμάς που συμμετείχαν τους τελευταίους μήνες στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα.

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καταδικάζει την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του Κατάρ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του Κατάρ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε τις ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ, μια χώρα που διαδραματίζει θετικό ρόλο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός (στη Λωρίδα της Γάζας) και την απελευθέρωση των ομήρων. Καταδικάζω αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ», είπε στους δημοσιογράφους.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για να επιτευχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, όχι για να την καταστρέψουν», πρόσθεσε.

ΕΕ: «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου» η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το βράδυ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στην ευρύτερη περιοχή.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικού εταίρου της ΕΕ», τόνισε εκπρόσωπος της Κάγια Κάλας, της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα πρέπει να αποφευχθεί – δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», συμπλήρωσε.

Γερμανία: «Απαράδεκτοι» οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

Η ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα εναντίον «στόχων» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς είναι «απαράδεκτη» ενέργεια, επέμειναν χθες Τρίτη ο συντηρητικός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Το πλήγμα του Ισραήλ στη Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εθνική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων», τόνισε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ, υπενθυμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το εμιράτο στις προσπάθειες να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο πλαίσιο της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο καγκελάριος Μερτς συνομίλησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησής του.

Ο κ. Μερτς είπε στον εμίρη ότι η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνησή του. «Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή».

Κίνα: «Ανησυχεί» για πιθανή κλιμάκωση της κατάστασης

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε σήμερα τα ισραηλινά πλήγματα στη Ντόχα, σημειώνοντας ότι αντιτίθεται σθεναρά στην παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ.

Η Κίνα ανησυχεί πολύ για την πιθανή κλιμάκωση στην οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πλήγματα αυτά, δήλωσε σε καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν.

Ρωσία: Πρόκειται για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την ισραηλινή επίθεση κατά μελών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, και κάλεσε όλες τις πλευρές να απόσχουν από ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν περαιτέρω την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

«Η Ρωσία θεωρεί το περιστατικό αυτό κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καταστρατήγηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός ανεξάρτητου κράτους και βήμα που οδηγεί προς περαιτέρω κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

«Τέτοιες μέθοδοι αντιμετώπισης εκείνων τους οποίους το Ισραήλ θεωρεί εχθρούς και αντιπάλους του αξίζουν την πιο ισχυρή καταδίκη».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Getty Images