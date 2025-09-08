Γαλλία: Έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης

Μόλις εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μπαϊρού καλείται να παραιτηθεί, βυθίζοντας την Γαλλία για μία ακόμα φορά σε πολιτική κρίση.

Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του σώματος της Εθνοσυνέλευσης η γαλλική κυβέρνηση και ο Φρανσουά Μπαϊρού καλείται να παραιτηθεί, βυθίζοντας την Γαλλία για μία ακόμα φορά σε πολιτική κρίση. Από τους 577 βουλευτές, μόλις 194 ψήφισαν υπέρ του Μπαϊρού ενώ 364 κατά.

Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Μπαϊρού αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του την Τρίτη το πρωί. Ο 74χρονος είχε αναλάβει καθήκοντα ως πρωθυπουργός μόλις πριν από εννιά μήνες.

«Αυτή τη δοκιμασία αλήθειας ως επικεφαλής της κυβέρνησης είναι κάτι που ήθελα. Η χώρα μας εργάζεται, νομίζει ότι γίνεται πλουσιότερη και κάθε χρόνο γίνεται φτωχότερη. Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», ανέφερε ο Μπαϊρού ανεβαίνοντας στο βήμα του κοινοβουλίου για να υπερασπιστεί τον προϋπολογισμό λιτότητας που πρότεινε η κυβέρνησή του με στόχο να περιορίσει το υπέρογκο χρέος της χώρας.

Σημειώνεται ότι η ψήφος εμπιστοσύνης διαφέρει από την πρόταση δυσπιστίας η οποία απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή για να καθαιρεθεί ο πρωθυπουργός (όπως συνέβη με τον προκάτοχο του Μπαϊρού, Μισέλ Μπαρνιέ). Στην ψήφο εμπιστοσύνης, οι βουλευτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε «υπέρ», «κατά» ή «αποχή».

Τώρα, ο πρόεδρος Μακρόν έχει τη δυνατότητα είτε να διορίσει νέο πρωθυπουργό είτε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές - κάτι που, σύμφωνα με συνεργάτες του, δεν είναι στα άμεσα σχέδιά του. Ο Μακρόν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί, όπως ζητούν ορισμένα κόμματα.

Ο διορισμός νέου πρωθυπουργού, όμως, αφήνει αναπάντητο το ερώτημα του πώς θα περάσει ο δύσκολος και αντιδημοφιλής προϋπολογισμός - ο ίδιος λόγος για τον οποίο έπεσε και ο προκάτοχος του Μπαϊρού, Μισέλ Μπαρνιέ, πέρυσι. Η συγκυρία φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές ανησυχίες για τη Γαλλία, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, παρουσιάζουν πρόοδο στη μείωση των ελλειμμάτων.

Υπενθυμίζεται, ότι το έλλειμμα της Γαλλίας είναι πλέον το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη. Το χρέος αυξάνεται με ρυθμό 5.000 ευρώ το δευτερόλεπτο, ενώ το κόστος εξυπηρέτησής του αναμένεται να φτάσει τα 75 δισ. ευρώ το 2026, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Χωρίς δε, να ληφθούν δραστικά μέτρα, θα μπορούσε να εκτιναχθεί στα 100 δισ. ευρώ έως το 2029.

Το χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στα 3,3 τρισ. ευρώ ήτοι στο 115% του ΑΕΠ και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα μπορούσε να εκτιναχθεί στο 125% έως το 2029. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα πρέπει να μειωθεί στο 4,6% το 2026 από 5,4% που προβλέπεται για φέτος.

Φωτογραφία: @associatedpress