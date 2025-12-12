WSJ: Γουόρς και Χάσετ οι δύο επικρατέστεροι για την προεδρία της Fed

Οικονομία | Διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Γουόρς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του: «Ναι, νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι έχουμε τον Κέβιν και τον Κέβιμ. Είναι και οι δύο πολύ καλοί».

Μεταξύ των Κέβιν Χάσετ και Κέβιν Γουόρς βρίσκεται ο Τραμπ για να αναδείξει τον επόμενο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Γουόρς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του: «Ναι, νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι έχουμε τον Κέβιν και τον Κέβιν. Είναι και οι δύο πολύ καλοί», προσθέτοντας ότι υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι υποψήφιοι.

Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου θεωρείται όλο και περισσότερο ως ο επικρατέστερος υποψήφιος. Από την άλλη ο Κέβιν Γουόρς, πρώην διοικητής της Fed, ο οποίος προηγουμένως θεωρούνταν υποψήφιος στη λίστα του Τραμπ αλλά όχι ο φαβορί, προφανώς κέρδισε περαιτέρω την εύνοια του Τραμπ έπειτα από μια συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη.

Επιπλέον, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πρόεδρος της Fed θα πρέπει να συμβουλεύεται τον Πρόεδρο σχετικά με τις αποφάσεις για τα επιτόκια. «Συνήθως, αυτό δεν γίνεται πια. Παλαιότερα γινόταν συστηματικά. Θα πρέπει να γίνεται. Είμαι μια έξυπνη φωνή και θα πρέπει να με ακούνε», τόνισε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε «να έχουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο» και όταν ρωτήθηκε πού θα ήθελε να κυμαίνεται σε έναν χρόνο από τώρα, απάντησε : «στο 1% και ίσως χαμηλότερα από αυτό».

