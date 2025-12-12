«Βουτιά» 3% για το ασήμι μετά το ρεκόρ - Σε υψηλό επτά εβδομάδων ο χρυσός

Σε επίπεδο εβδομάδας, το ασήμι έχει κάνει άλμα 5%, ενώ έχει κερδίσει 112% φέτος, με ώθηση από τη μείωση των αποθεμάτων.

Απώλειες 3% κατέγραψε τελικά την Παρασκευή το ασήμι παρά το ενδοσυνεδριακό του ρεκόρ νωρίτερα, ενώ παράλληλα ο χρυσός έκλεισε σε υψηλό επτά εβδομάδων.

Ειδικότερα, το ασήμι στην αγορά spot, υποχώρησε περίπου 3% στα 61,7 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας χτυπήσει ενδοσυνεδριακό ρεκόρ στα 64,64 δολάρια.

Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 0,3% στα 4.293,43 δολάρια ανά ουγγιά, στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 21 Οκτωβρίου. Τα futures στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 0,4% στα 4.328,3 δολάρια.

Το δολάριο ΗΠΑ παρέμεινε σταθερό έπειτα από την πτώση που έχει καταγράψει στις τελευταίες συνεδριάσεις.

Σε επίπεδο εβδομάδας, το ασήμι έχει κάνει άλμα 5%, ενώ έχει κερδίσει 112% φέτος, με ώθηση από τη μείωση των αποθεμάτων, τη συνεχή βιομηχανική ζήτηση και την ένταξή του στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα ενισχύθηκε 2,6% στα 1.740,05 δολάρια στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011. Το παλλάδιο έκλεισε με άνοδο 0,9% στα 1.497,21 δολάρια.

«Η αύξηση των τιμών έχει γίνει υπερβολική, γεγονός που απαιτεί προσοχή. Μακροπρόθεσμα, οι προοπτικές για το ασήμι παραμένουν θετικές λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων της βιομηχανικής ζήτησης», ανέφερε η CMZ σε σημείωμα.

Παράλληλα, η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης για τρίτη φορά φέτος την Τετάρτη, αλλά έδειξε επιφυλακτικότητα για πρόσθετες περικοπές. Οι επενδυτές προεξοφλούν επί του παρόντος δύο μειώσεις επιτοκίων τον επόμενο χρόνο ενώ τα μη αποδοτικά assers, όπως ο χρυσός, τείνουν να επωφελούνται σε περιβάλλον με χαμηλό κόστος δανεισμού σύμφωνα με το Reuters.