Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Πιερρακάκη - Κόστα: Σταθερότητα, ανάπτυξη, ανθεκτικότητα οι προτεραιότητες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση Πιερρακάκη - Κόστα: Σταθερότητα, ανάπτυξη, ανθεκτικότητα οι προτεραιότητες
Όπως ανέφερε, εξετάστηκε επίσης ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την καθιερωμένη συνεργασία τους.

Τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας περιόδου για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συζήτησε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στην πρώτη κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν σήμερα στις Βρυξέλλες, την επομένη της εκλογής του ως νέου Προέδρου του Eurogroup.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Κόστα «συζητήσαμε τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων των οικονομικών προκλήσεων που έρχονται, καθώς και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον μας».

Όπως αναφέρει ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup, εξετάστηκε επίσης ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup μπορούν να εμβαθύνουν περαιτέρω την καθιερωμένη συνεργασία τους. Στόχος, όπως τόνισε, είναι «η ενίσχυση της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες της».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ

Οι 23 μέρες που οδήγησαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

tags:
Κυριάκος Πιερρακάκης
Αντόνιο Κόστα
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider