Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό «τις επόμενες ημέρες»

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Μπαϊρού αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του την Τρίτη το πρωί.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση και κλήθηκε να παραιτηθεί. Υπενθυμίζεται ότι από τους 577 βουλευτές, μόλις 194 ψήφισαν υπέρ του Μπαϊρού ενώ 364 κατά.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Μπαϊρού αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του την Τρίτη το πρωί. Ο 74χρονος είχε αναλάβει καθήκοντα ως πρωθυπουργός μόλις πριν από εννιά μήνες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Μακρόν «θα δεχθεί αύριο (Τρίτη) τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του», η οποία δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης μετά την παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού λιτότητας.

Διαβάστε ακόμη - Γαλλία: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα στις αγορές

Η ανεπιτυχής εξέλιξη έρχεται έπειτα από την αιφνίδια απόφαση του Μπαϊρού να καλέσει σε ψήφο εμπιστοσύνης, προκειμένου να ενισχύσει την κοινοβουλευτική στήριξη για τον προϋπολογισμό λιτότητας που πρότεινε η κυβέρνησή του, με στόχο να μειώσει το υπέρογκο έλλειμμα της χώρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ