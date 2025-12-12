Μικρή πτώση για το πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι δύο δείκτες αναφοράς έχουν χάσει πάνω από 4% αντανακλώντας τις ευρύτερες αβεβαιότητες που επικρατούν στην αγορά.

Χαμηλότερα κινήθηκε η τιμή του πετρελαίου την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στην υπερπροσφορά αλλά και στην πιθανή ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας, εν μέσω ανησυχιών για αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ειδικότερα, το αργό τύπου Brent υποχώρησε κατά 16 σεντς ή 0,26% στα 61,12 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI έχασε 16 σεντς ή 0,28% στα 57,44 δολάρια ανά βαρέλι.

Ωστόσο, παραμένουν κάποιοι υποστηρικτικοί παράγοντες για την τιμή του πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των κλιμακούμενων εντάσεων ΗΠΑ - Βενεζουέλας και των επιθέσεων από ουκρανικά drone σε ρωσική πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Rystad Energy, Janiv Shah.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν επιπλέον πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, έπειτα από την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δήλωσαν στο CNBC πηγές με γνώση του θέματος.

Παράλληλα, οι εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου της Ρωσίας μέσω θαλάσσης, υποχώρησαν μόλις 0,8% από τον Οκτώβριο, με την ολοκλήρωση της συντήρησης του διυλιστηρίου να βοηθά στην αντιστάθμιση της πτώσης των εξαγωγών καυσίμων από νότιους διαδρόμους όπως η Μαύρη Θάλασσα και η Αζοφική Θάλασσα, έδειξαν στοιχεία που συγκέντρωσε το Reuters.

Τα στοιχεία του ΟΠΕΚ έδειξαν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα ανταποκριθεί στη ζήτηση το 2026, μια προοπτική που έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ωστόσο παραμένει πιο απαισιόδοξη από ό,τι στις αρχές του έτους, όταν ο ΟΠΕΚ είδε τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά.