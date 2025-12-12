ΟΗΕ: Υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών στην ΛΔ του Κονγκό τάχθηκε η Ελλάδα

Ο αναπλ. μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος, στην τοποθέτησή του χαιρέτισε τις καθοριστικές μεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ και του Κατάρ.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη ΛΔ Κονγκό, η Ελλάδα επανέλαβε ότι η Απόφαση 2773 του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, πλήρως και χωρίς προϋποθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι οργανώσεις AFC/M23 οφείλουν να τερματίσουν άμεσα τις εχθροπραξίες και να αποσυρθούν από την ανατολική ΛΔ Κονγκό.

Ο αναπλ. μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος, στην τοποθέτησή του χαιρέτισε τις καθοριστικές μεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ και του Κατάρ, και κάλεσε τη ΛΔ Κονγκό και τη Ρουάντα να επιταχύνουν την εφαρμογή των δεσμεύσεών τους.

Ο κ. Σταματέκος εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις σοβαρές παραβιάσεις και καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στρέφονται κατά γυναικών και παιδιών.

Επίσης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς τη MONUSCO, ενόψει της επικείμενης ανανέωσης της εντολής της αποστολής.

Ο αναπλ. γεν. γραμματέας και επικεφαλής του τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, Ζαν-Πιερ Λακρουά, τόνισε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο προοδευτικής αποσύνθεσης της χώρας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ η εδαφική επέκταση τω, AFC/M23, η εγκαθίδρυση παράλληλων διοικητικών δομών και η αποδυνάμωση της κρατικής παρουσίας σε ορισμένες περιοχές, τροφοδοτούν μια δυναμική που απειλεί άμεσα την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κονγκό.

Παράλληλα, πρόσθεσε ο κ. Λακρουά, η σύγκρουση αποκτά ολοένα και πιο περιφερειακό χαρακτήρα. Η άμεση ή έμμεση εμπλοκή ενόπλων δυνάμεων και ομάδων από γειτονικές χώρες, καθώς και οι διασυνοριακές μετακινήσεις εκτοπισμένων πληθυσμών και μαχητών, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης.

«Αυτό απειλεί, όχι μόνο τη σταθερότητα της ανατολικής ΛΔ Κονγκό, αλλά και ολόκληρης της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών» σημείωσε.

Ο κ. Λακρουά ανέφερε ακόμη ότι το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των πολιτικών δεσμεύσεων και της ουσιαστικής εφαρμογής τους επί του πεδίου, υπονομεύει την αξιοπιστία της ειρηνευτικής διαδικασίας, αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών και ενισχύει το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει ο άμαχος πληθυσμός.

«Χωρίς συγκεκριμένα και άμεσα μέτρα για την επιβολή των συμφωνηθέντων, η δυναμική της σύγκρουσης κινδυνεύει να κλείσει την πόρτα στον διάλογο» τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του γ.γ. του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ ανέφερε ότι «ο γενικός γραμματέας ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με την εντολή της MONUSCO και έχει επισημάνει ότι η κατάσταση επί του πεδίου καταδεικνύει σαφώς την ανάγκη συνέχισης των δραστηριοτήτων της αποστολής του ΟΗΕ. Ελπίζουμε, ασφαλώς, ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεχίσει να στηρίζει τη MONUSCO".

«Βεβαίως, οι συγκρούσεις που έχουμε δει στο Νότιο Κίβου, όπου - όπως γνωρίζετε - η αποστολή του ΟΗΕ δεν είναι πλέον παρούσα, δείχνουν πόσο επικίνδυνη γίνεται η κατάσταση για τους Κονγκολέζους αμάχους όταν δεν υπάρχει παρουσία του ΟΗΕ για να διασφαλίσει την προστασία τους» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ