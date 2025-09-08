Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για την ηλεκτρική διασύνδεση

«Θέλω να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Θέλω να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παραλίμνι, ο κ. Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε πως η Λευκωσία θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι να πράξουν το ίδιο, όπως αναφέρει το philenews.gr

Σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ για το ζήτημα του καλωδίου, επισήμανε τρία βασικά σημεία:

Πρώτον, σημείωσε ότι η δέσμευση της Κύπρου στο έργο επιβεβαιώνεται και από τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Υπενθύμισε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας για πιθανή συνεργασία μέσω κοινής εταιρείας και επενδύσεις που θα ενισχύσουν την υλοποίηση του σχεδίου.

Δεύτερον, τόνισε ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και διαβεβαίωσε πως η Λευκωσία θα τις τηρήσει. Επανέλαβε την προσδοκία του ότι το ίδιο θα πράξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

«Τρίτο και τελευταίο σημείο. Το θέμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, άπτεται και θεμάτων εθνικής κυριαρχίας και όσο και αν προκληθούν, γίνονται αναφορές, ακούω και διαβάζω διάφορα, δεν πρόκειται (να εμπλακώ) σε ένα δημόσιο διάλογο που κακό κάνει, δεν βοηθά, εκείνο που έχει σημασία είναι να λέμε λιγότερα και να πράττουμε σαφώς περισσότερο. Αλλά όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται μέσα από δημόσιες δηλώσεις να θέσω υπό κίνδυνο ή υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας», συμπλήρωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε από το βήμα της ΔΕΘ χτες, Κυριακή, στη συνέντευξη Τύπου:

«Πιστεύω ότι η διασύνδεση με την Κύπρο θα υλοποιηθεί. Πρόθεσή μας να συνεχιστεί το έργο, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ολοκληρωθεί. Η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για τις ρυθμιστικές χρεώσεις, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο.

Για την Ελλάδα αυτό δεν είναι το μοναδικό έργο διασύνδεσης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει δισ. ευρώ για διασυνδέσεις της ηπειρωτικής χώρας με την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο. Έχουμε μπροστά μας και τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Αυτές είναι απολύτως σημαντικές για την Ελλάδα, ενώ εκείνη με την Κύπρο είναι πιο σημαντική για την Κύπρο. Εκτιμώ θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα, ότι το έργο αυτό η Κύπρος το θέλει και το εννοεί».