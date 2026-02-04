Εθνική Τράπεζα: Στις 27 Φεβρουαρίου τα αποτελέσματα 2025

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού» καταλήγει η εισηγμένη.

Το Οικονομικό της Ημερολόγιο για το 2026 γνωστοποίησε η Εθνική Τράπεζα, με τα επιχειρηματικά της μεγέθη για το 2025 να ανακοινώνονται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Η ΕΤΕ επισημαίνει πως θα δημοσιεύσει σε μεταγενέστερο χρόνο επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την πρόταση για διανομή μερίσματος και τις ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής και έναρξης καταβολής του, καθώς και για τις δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων, εάν θα δημοσιευθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δημοσιεύοντας σε κάθε περίπτωση περαιτέρω λεπτομέρειες και πληροφορίες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.

