Ευρωαγορές: Κέρδη με φόντο πληθωρισμό και οικονομικά μεγέθη πριν την ΕΚΤ

Ισχυρές απώλειες στο ταμπλό για Santander, Novo Nordisk και UBS. Η εικόνα των δεικτών στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Στα «πράσινα»... ντύθηκαν οι ευρωαγορές την Τετάρτη, με ώθηση από τη σημαντική αποκλιμάκωση που σημείωσε ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο (στο 1,7% σε ετήσια βάση, από 2% τον Δεκέμβριο) καθώς η ΕΚΤ ανακοινώνει αύριο την απόφασή της για τα επιτόκια, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τα επιχειρηματικά μεγέθη που ανακοινώνουν εταιρίες στη Γηραιά Ήπειρο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,15% στις 618,85 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 0,39% στις 5.971 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη υποχώρησε 0,52% στις 24.652 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 1,01% στις 8.262 μονάδες, μετά την απροσδόκητη υποχώρηση σε χαμηλό πενταετίας που σημείωσε ο πληθωρισμός. Ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,85% στις 10.402 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχήθηκε 0,47% στις 46.636 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 έχασε 0,09% στις 18.102 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Santander απώλεσε 3,48% στον απόηχο της ανακοίνωσης πως θα αγοράσει την αμερικανική περιφερειακή τράπεζα Webster Bank σε μια συμφωνία αξίας 12,2 δισ. δολ. Επίσης η ισπανική τράπεζα δημοσίευσε αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο τα οποία έδειξαν καθαρά κέρδη 3,76 δισ. ευρώ (4,45 δισ. δολ.) για την τρίμηνη περίοδο, έναντι των εκτιμήσεων της συναίνεσης για 3,41 δισ. ευρώ, με την Santander να αποκαλύπτει επίσης ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ.

Ο τίτλος της Novo Nordisk διολίσθησε 5,34% καθώς η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε πιο «μαζεμένες» προοπτικές για το 2026, με το guidance να προβλέπει μείωση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών το 2026 μεταξύ 5% και 13%, αριθμοί που είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι προοπτικές της επηρεάστηκαν από τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στην αγορά, κυρίως στις ΗΠΑ, τον έντονο ανταγωνισμό και την λήξη της αποκλειστικότητας για τα επιτυχημένα φάρμακα απώλειας βάρους Wegovy και Ozempic στην Κίνα, τη Βραζιλία και τον Καναδά.

Η μετοχή της UBS αποδυναμώθηκε 5,92% παρά το γεγονός πως η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,2 δισ. δολ. για το τέταρτο τρίμηνο, μια αύξηση 56% σε ετήσια βάση, η οποία ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών που «έβλεπαν» 919 εκατ. δολάρια. Η τράπεζα σχεδιάζει να προτείνει μέρισμα για το 2025 ύψους 1,10 δολάρια ανά μετοχή, αυξημένο κατά 22%.