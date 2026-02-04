Πολιτική | Ελλάδα

Τσίπρας για Χίο: «Μία είναι η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη»

«Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο. Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους», έγραψε σε ανάρτησή του.

Στο περιστατικό της Χίου αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μας συγκλονίζει σήμερα όλους μια ακόμη τραγωδία, αυτή τη φορά στη Χίο. Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για "ανώνυμους απελπισμένους", που αναζητούν ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον.

Με τον αρμόδιο υπουργό, γνωστό για τις ξενοφοβικές αντιλήψεις του, να αποδίδει όλες τις ευθύνες στους "δολοφόνους διακινητές", πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε έρευνα. Με την εμπειρία της "διαχείρισης" της τραγωδίας της Πύλου. Με τις πολιτικές της συσκότισης στις οποίες ειδικεύεται η σημερινή κυβέρνηση.

Μία είναι σήμερα η καθολική απαίτηση: Καμιά συγκάλυψη!».

