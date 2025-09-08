Αργεντινή: Ο Μιλέι αναγνωρίζει την «καθαρή ήττα» στις τοπικές εκλογές, αλλά υπόσχεται να «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι αναγνώρισε χθες Κυριακή την «καθαρή ήττα» που υπέστη η παράταξή του στις κρίσιμες τοπικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, που θεωρούνταν δοκιμασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, μολαταύτα δεσμεύτηκε πως θα «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του.

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι αναγνώρισε χθες Κυριακή την «καθαρή ήττα» που υπέστη η παράταξή του στις κρίσιμες τοπικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, που θεωρούνταν δοκιμασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, μολαταύτα δεσμεύτηκε πως θα «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του.

«Χωρίς καμιά αμφιβολία, σε πολιτικό επίπεδο υποστήκαμε καθαρή ήττα», είπε ο κ. Μιλέι στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στη Λα Πλάτα (νότια του Μπουένος Άιρες). Όμως «η πορεία για την οποία μας εξέλεξαν το 2023 δεν θα αλλάξει», η πολιτική της κυβέρνησης δεν θα μετατοπιστεί «ούτε χιλιοστό», οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις «θα βαθύνουν και θα επιταχυνθούν», επέμεινε.

Κατά τα επίσημα αποτελέσματα, με το 91% των ψηφοδελτίων ενσωματωμένο, η παράταξη La Libertad Avanza του κ. Μιλέι περιορίζεται σε σχεδόν το 34% των ψήφων, έναντι του 47% που έλαβαν οι περονιστές του Fuerza Patria (κεντροαριστερά) στη μεγάλη επαρχία που περιβάλλει την πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες, όπου είναι συγκεντρωμένο χονδρικά το ένα τρίτο όλου του εκλογικού σώματος της χώρας.

Ο υποψήφιος της κεντροαριστεράς, ο οικονομολόγος Άξελ Κίτσιλοφ, άλλοτε υπουργός Οικονομίας, επανεκλέγεται κυβερνήτης στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, αξίωμα το οποίο ασκεί από το 2019.

Ο Χαβιέρ Μιλέι βρίσκεται αντιμέτωπος με εντεινόμενη δυσαρέσκεια εξαιτίας σκανδάλου και της πολιτικής του όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, καθώς άρχισε εκλογική περίοδος που μπορεί να καθορίσει την ισχύ της κυβέρνησής του στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ