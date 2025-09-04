Στουμπ: Ο Τραμπ θέλει ΗΠΑ και Ευρώπη να συντονιστούν για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με ευρωπαίους ηγέτες, ότι ΗΠΑ και Ευρώπη θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Η προσέγγιση του Τραμπ επικεντρώθηκε εν πολλοίς στο ότι πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού στο θέμα της επιβολής κυρώσεων και να αναζητήσουμε τρόπους για να σταματήσουμε την πολεμική μηχανή της Ρωσίας με οικονομικά μέσα», είπε ο Στουμπ σε φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο στόχοι που ξεχωρίζουν: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι σύμβουλοι του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ θα συζητήσουν για το θέμα μέσα στο επόμενο 24ωρο», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ