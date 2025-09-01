Πούτιν προς Ερντογάν: Αξιόπιστος εταίρος η Τουρκία - Στρατηγική η ενεργειακή συνεργασία μας

Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και δοκιμασμένος στο χρόνο εταίρος της Ρωσίας και η ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «στρατηγική», δήλωσε σήμερα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια της συνάντησης των δύο προέδρων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που διεξάγεται στην Τιαντζίν της Κίνας.

Ο Πούτιν εγκωμίασε το ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τον «ειδικό ρόλο» της στις μεσολαβητικές προσπάθειες και τη διπλωματία.

Από την τουρκική προεδρία ανακοινώθηκε πως ο Ερντογάν είπε σήμερα στον ρώσο ομόλογό του ότι η Άγκυρα εργάζεται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των μερών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ότι η σταθερότητα στον Καύκασο θα είναι προς το κοινό συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Οι δύο πρόεδροι αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ