Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Παραδίδουμε έργα που αλλάζουν την πόλη και τη ζωή των πολιτών

«Η κυβέρνηση παραδίδει έργα που σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ τους, ξεχώρισε την ολοκλήρωση του μετρό, την επέκτασή του προς την Καλαμαριά και άλλες παρεμβάσεις που όπως σημείωσε «δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη εδώ και δεκαετίες».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πολλά από τα έργα ξεκίνησαν ήδη από την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης, ενώ τόνισε ότι η παρουσίαση αποτελεί «την καλύτερη απάντηση σε όσους βλέπουν την πολιτική μόνο μέσα από τον φακό μιας παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης». Όπως είπε, η κυβέρνηση οφείλει να μιλάει «με το έργο της» και να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ που προτείνει η κυβέρνηση είπε ότι δεν περιλαμβάνει κανένα ξενοδοχείο, καμιά συμμετοχή ιδιώτη και το έργο θα γίνει αποκλειστικά με εθνική χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, θα προβλέπει την κατασκευή πάρκινγκ 600 θέσεων την αναμόρφωση και ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και επέκταση του χώρου πρασίνου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισήμανε ότι σε μία συγκυρία όπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, είναι υποχρεωμένες, επειδή έχουν ελλείμματα, να αυξήσουν τους φόρους ή να μειώσουν τις δαπάνες, «η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία».

Το Μετρό Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο - όπως τόνισε - αγκαλιάστηκε από την πόλη και ταυτόχρονα ανέδειξε τον πολιτιστικό της πλούτο. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά θα γίνουν με βεβαιότητα εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 μιλώντας για «ένα ακόμη βήμα που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών».

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι από το τέλος του έτους ο επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με προαστιακό με τη Σίνδο, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

«Δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια έργα στη Θεσσαλονίκη»

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως κάθε καλόπιστος πολίτης μπορεί να διαπιστώσει ότι όσα παρουσιάστηκαν «δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες». Επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων και η διατήρηση «ζωντανών των προσδοκιών για το μέλλον».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τους πρυτάνεις. «Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει μια μητρόπολη για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.