Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι θα ζητήσουν οι φορείς ενόψει ΔΕΘ

Συναντήσεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Β. Ελλάδας θα έχει ο πρωθυπουργός ενόψει της ΔΕΘ.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μαζί του το… μισό υπουργικό συμβούλιο για τις καθιερωμένες συναντήσεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Β. Ελλάδας ενόψει της ΔΕΘ.

Κατά τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς οι φορείς της πόλης και της Β. Ελλάδας θα παρουσιάσουν τα υπομνήματά τους για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες επί τάπητος πρόκειται να τεθούν ζητήματα όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους ειδικά για τις επιχειρήσεις, η επιτάχυνση του Αναπτυξιακού νόμου και η ενίσχυση των επιδοτήσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο πρόκειται να βρεθούν και οι φοροαπαλλαγές. Επαγγελματικοί φορείς της πόλης έχουν ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ, τουλάχιστον σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έστειλε πρόσφατα επιστολή στην κυβέρνηση προτείνοντας τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για τις συναλλαγές που γίνονται με ηλεκτρονική κάρτα. Η κυβέρνηση πάντως έχει απορρίψει τις μειώσεις του ΦΠΑ λόγω του μεγάλου δημοσιονομικού κόστους αλλά και με το σκεπτικό πως το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα περάσει στον τελικό καταναλωτή με μείωση των τιμών.

Ιδιαίτερο βάρος πέφτει και στις υποδομές. Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί αναμένεται να παρουσιαστεί η κατάσταση των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το flyover και η επέκταση του μετρό αλλά και εμβληματικά έργα που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη όπως η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου, η ανάπλαση της ΔΕΘ κλπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τους επιστημονικούς φορείς της Β. Ελλάδας, ενώ παρουσία τους θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και των ΣΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΕΕΘ, ΒΕΘ και ΥΜΑΘ.

Στην εκδήλωση και στις συναντήσεις του πρωθυπουργού η Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν από την κυβέρνηση και τη ΝΔ οι: Κ. Χατζηδάκης, Κ. Πιερρακάκης, Ν. Παπαθανάσης, Στ. Παπασταύρου, Ν. Ταγαράς, Στ. Καλαφάτης, Α. Γεωργιάδης, Μ. Χρυσοχοΐδης, Τ. Θεοδωρικάκος, Λ. Τσαβδαρίδης, Σ. Ζαχαράκη, Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Βρούτσης, Ν. Κεραμέως, Χρ. Δήμας, Κ. Κυρανάκης, Ν. Ταχιάος, Λ. Μενδώνη, Α. Σκέρτσος, Γ. Μυλωνάκης, Θ. Κοντογεώργης, Κ. Γκιουλέκας, Μ. Μπεκίρης, Γ. Ευθυμίου, Θ. Νέζης, Κ. Σκρέκας, Γ. Σμυρλής, Α. Σδούκου, Ζ. Ιωακείμοβιτς.