Δανία: Η πρωθυπουργός δεν απέκλεισε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Η Δανία δεν αποκλείει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι δημοκρατικό, δήλωσε σήμερα η Δανέζα πρωθυπουργός.

«Δεν λέμε όχι στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε η Μέτε Φρέντερικσεν σε συνέντευξη Τύπου.

«Είμαστε υπέρ. Είναι πολύς καιρός που είμαστε υπέρ. Είναι αυτό που ευχόμαστε. Αλλά πρέπει προφανώς να διασφαλιστεί ότι θα είναι ένα δημοκρατικό κράτος», πρόσθεσε.

Προχθές, Κυριακή, τουλάχιστον 10.000 Δανοί κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και καλώντας τη Δανία να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Jyllands-Posten στα μέσα Αυγούστου, η Φρεντέρικσεν είχε εκτιμήσει πως «ο Νετανιάχου είναι πλέον ο ίδιος πρόβλημα», κρίνοντας πως η κυβέρνησή του πηγαίνει «πολύ μακριά».

«Η συνέχιση της πολύ βίαιης πολιτικής του Νετανιάχου στη Γάζα είναι απαράδεκτη», είχε γράψει επίσης στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι υποστηρίζει, από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το δικαίωμα του Ισραήλ να εξαλείψει «την απειλή που θέτει η Χαμάς».

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους πρέπει να υπηρετεί «τον καλό σκοπό», επέμεινε σήμερα.

«Πρέπει να συμβεί σε μία στιγμή που θα ευνοεί πραγματικά τη λύση δύο κρατών. Και όπου ένα βιώσιμο και δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος μπορεί να είναι διασφαλισμένο, χωρίς την επιρροή της Χαμάς. Και αυτό πρέπει βέβαια να γίνει με μια αμοιβαία αναγνώριση του Ισραήλ», είπε.

Στο μεταξύ, η Δανία θα χρησιμοποιήσει την προεδρία της ΕΕ προκειμένου να αυξήσει την πίεση στο εβραϊκό κράτος.

«Θα είναι δύσκολο να συγκεντρώσουμε την απαραίτητη υποστήριξη, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», υποσχέθηκε.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων από ισραηλινής πλευράς, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Η επίθεση που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 62.744 ανθρώπων στη Γάζα, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, και έχει οδηγήσει σε ανθρωπιστική καταστροφή.

