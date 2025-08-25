Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «μπορεί ναι, μπορεί όχι» να αναπτυχθεί στο Σικάγο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να αναπτυχθεί στο Σικάγο και είναι έτοιμος να πάει οπουδήποτε την τελευταία στιγμή για να καταστείλει το έγκλημα.

«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε έπειτα από προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», είπε ο Τραμπ, όταν ερωτήθηκε εάν το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για ανάπτυξη δυνάμεων στο Σικάγο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Σικάγο χρειάζεται ομοσπονδιακή βοήθεια για να εκκαθαρίσει την πόλη, ωστόσο δεν ανακοίνωσε καμία απόφαση.

«Χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να περιμένουμε. Μπορεί ναι μπορεί όχι, ίσως απλά να πρέπει να πάμε και να το κάνουμε, που πιθανόν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο, καθώς υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα που προβλέπουν την απαγόρευση σε υπόπτους εγκληματικών ενεργειών να αποφυλακίζονται με εγγύηση χωρίς χρήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ