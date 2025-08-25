Τραμπ, Μακρόν, Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν το πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.

Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.

«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.

Μακρόν: «Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο»

Το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, εκ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι είναι «απαράδεκτο», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να «σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης», δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ.

«Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως», δήλωσε.

«Συγκλονισμένος» ο Βρετανός ΥΠΕΞ από τα ισραηλινά πλήγματα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα πως είναι συγκλονισμένος, αφότου το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφοι.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι έπληξε την περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ, προσθέτοντας πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων διέταξε να διεξαχθεί έρευνα. Συμπλήρωσε πως «δεν στοχοθετεί δημοσιογράφους».

Γερμανία: Η επίθεση πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας

Η Γερμανία δηλώνει«συγκλονισμένη για τον θάνατο δημοσιογράφων, διασωστών και αμάχων» από ισραηλινά πλήγματα κατά νοσοκομείου στη Γάζα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο είκοσι ανθρώπων.

«Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει αμέσως την πρόσβαση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress