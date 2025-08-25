Γάζα: Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ - 20 θύματα μεταξύ τους δημοσιογράφοι

«Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους», ανέφεραν οι δυνάμεις του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα και πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων διέταξε έρευνα.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πλήγμα, περιλαμβανομένων τεσσάρων δημοσιογράφων, ένας από τους οποίους εργαζόταν για το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σε μια ανακοίνωση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: «Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF».

Reuters και Associated Press εκφράζουν τη θλίψη για το θάνατο συνεργατών τους

Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό Associated Press εξέφρασαν σήμερα τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

«Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ», δήλωσε εκπρόσωπος του Ρόιτερς.

Το Associated Press εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ