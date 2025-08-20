Μαρινάκης: Δεν θα πάνε Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία - Τι θα περιλαμβάνει το πακέτο ΔΕΘ των 1,5 δισ.

Χαρακτήρισε ως θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μια «όποια ορατότητα» για ειρήνη μετά τις επαφές στις ΗΠΑ.

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προσδιόρισε στα 1,5 δις ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας όμως και νέες παρεμβάσεις ενόψει του νέου οικονομικού έτους. Επιβεβαίωσε επίσης παρεμβάσεις στην φορολογική κλίμακα αλλά και σε όσους επιβαρύνονται από την προσωπική διαφορά. Επίσης αναφέρθηκε σε στήριξη με μόνιμο χαρακτήρα των συνταξιούχων και με μία λογική διεύρυνσης των δικαιούχων.

Αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη θέση της Ελλάδας ως προς την επίτευξη συμφωνίας. Στάθηκε στη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού στις δυο τηλεδιασκέψεις (ΕΛΚ & Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), χαρακτηρίζοντας ως θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μια «όποια ορατότητα» για ειρήνη μετά τις επαφές στις ΗΠΑ και κατά τη συνάντηση ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία ότι βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης. «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που πριν και πάνω από όλα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της περί παραβίασης των συνόρων».

«Επειδή βλέπω μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων να αμφισβητούν τη θέση μας υπέρ της Ουκρανίας, αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα», προσέθεσε.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Πρόσθεσε ότι η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή αφορά μια επόμενη φάση των διαβουλεύσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας και «μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Από εκεί και πέρα, σημείωσε, είναι απόφαση του κάθε κράτους τι θα πράξη και συνεπώς είναι πολύ πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση. «Εδώ θα είμαστε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη, ώστε να απαντήσουμε ξεκάθαρα για το πώς θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά όχι με στρατεύματα».

Παροχές 1,5 δισ. στη ΔΕΘ - Αλλαγές στην κλίμακα, διεύρυνση δικαιούχων, προτεραιότητα σε μεσαία τάξη, συνταξιούχους και οικογένειες

Υπό διαμόρφωση έως και την τελευταία στιγμή χαρακτήρισε το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης o Παύλος Μαρινάκης και επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «το σίγουρο είναι το 1,5 δισ. ευρώ, που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης», προσθέτοντας πως «μακάρι στη συνέχεια ενόψει του νέου οικονομικού έτους να έχουμε κι άλλα». Επισήμανε πως «σίγουρα όσο βλέπουμε τον προϋπολογισμό να πηγαίνει καλύτερα, όπως έγινε και πέρσι, θα υπάρξει και συνέχεια. Δεν τελειώνουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, το έχει αποδείξει κι άλλες φορές ο πρωθυπουργός. Μπορούμε να έχουμε κάτι περισσότερο εφόσον τα οικονομικά αποδίδουν».

«Σε μία περίοδο, που υπάρχει μεγάλο κόστος ζωής, μία κυβέρνηση οφείλει να λάβει μόνιμα μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό συνεπάγεται μειώσεις φόρων, αλλά και ενίσχυση υπέρ μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών με ένα και δύο παιδιά, τριτέκνων και πολυτέκνων. Τα λεφτά από την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη υπό τη μορφή μόνιμων μέτρων και φοροελαφρύνσεων» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης και επιβεβαίωσε ότι αλλαγές στους συντελεστές στον φόρο εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι στο τραπέζι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε ότι η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, η νέα γενιά και όσοι νοικιάζουν σπίτι χρειάζονται ενίσχυση.

Τόνισε πως «ό,τι αποφάσεις και εάν ληφθούν για τους συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μία λογική διεύρυνσης των δικαιούχων» επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι εξετάζονται παρεμβάσεις για όλους όσοι επιβαρύνονται ακόμη με την προσωπική διαφορά.

«Έχουμε καταφέρει και έχουμε εδώ σε κάθε χρόνο ένα επίδομα που είναι ίσο με το ποσό που έχαναν όσοι είχα την προσωπική διαφορά μία απίστευτη αδικία της κυβέρνησης Τσίπρα και ένα μέτρο θηλιά στο λαιμό των συνταξιούχο δεν αφήσαμε ούτε ένα χρόνο αβοήθητους του συνταξιούχους» τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, εξάλλου, σε ερώτηση για το κατά πόσον ισχύουν σενάρια περί επιστροφής του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και της 14ης σύνταξης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι μία τέτοια παρέμβαση θα κόστιζε 8 δισ. ευρώ και προέκρινε μέτρα με πιο οριζόντια λογική. Για το στεγαστικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι εξετάζονται μέτρα που θα ρίχνουν περισσότερα σπίτια στην αγορά αλλά και αντίστοιχα υπέρ όλων όσοι βρίσκονται στο ενοίκιο.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε τα εξής: «Υπάρχει προσπάθεια από κάποιους να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα. Επί της θητείας του η χώρα περιήλθε σε διεθνή ανυποληψία και σε περιβάλλον οικονομικής απομόνωσης, η κυβέρνησή του ήταν η χειρότερη περίοδος για τους θεσμούς με δύο υπουργούς του αμετάκλητα καταδικασθέντες, η κυβέρνηση του ήταν η χαρά κάθε εμπρηστή, κάθε βιαστή και κάθε εγκληματία εξαιτίας των αλλαγών, που επέφερε στον Ποινικό Κώδικα, συγκυβέρνησε με την άκρα Δεξιά και προκάλεσε την πτώση της τότε κυβέρνησης με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής».