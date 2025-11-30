Πιερρακάκης: Αλλάζουμε την οικονομία με τεχνολογία, ταλέντο και σταθερότητα

Συνέντευξη του ΥΠΕΘΟ στην εφημερίδα Irish Times, με αφορμή την επίσκεψη του στο Δουβλίνο τη Δευτέρα όπου θα έχει σειρά επαφών κορυφής.

«Η Ιρλανδία προσφέρει ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει μια ανοιχτή οικονομία που βασίζεται στην καινοτομία, όταν συνδυάζει στρατηγική σαφήνεια με ισχυρή δέσμευση στις δεξιότητες και την έρευνα. Η ικανότητά της να προσελκύει ταλέντο, ιδέες και επενδύσεις και να τα μετατρέπει αυτά σε βιώσιμη ανάπτυξη , αποτελεί πηγή πραγματικής έμπνευσης».

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε δηλώσεις του στους Irish Times, με αφορμή την επίσκεψη του στο Δουβλίνο όπου θα έχει αύριο σειρά επαφών κορυφής.

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την άποψη ότι «η Ιρλανδία και η Ελλάδα έχουν πολλά να μάθουν η μία από την άλλη» και τόνισε ότι «η οπτική αυτή βρίσκει βαθιά απήχηση στην Ελλάδα, καθώς ενισχύουμε τη μεταμόρφωσή μας σε μια οικονομία που τροφοδοτείται από την τεχνολογία, το ταλέντο και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα».

«Η εμπειρία μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός «δείχνει πως η σταθερότητα, όταν συνδυάζεται με μια μεταρρυθμιστική νοοτροπία, μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για ανανέωση. Συνδυάσαμε δημοσιονομική αξιοπιστία με μια ευρεία ψηφιακή μεταρρύθμιση, ανακτήσαμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και δημιουργήσαμε συνθήκες που προσελκύουν ολοένα και περισσότερο επενδύσεις και επιχειρηματικότητα».

Ενίσχυση αξιοπιστίας και στρατηγικής κατεύθυνσης στην Ευρωζώνη

Ο κ. Πιερρακάκης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τόνισε ότι το γεγονός πως ένας Έλληνας διεκδικεί την Προεδρία του Eurogroup αποτελεί αναπόσπαστο μέρος «της ιστορίας της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης και της ανθεκτικότητας – μακροοικονομικής και κοινωνικής – που οδήγησε τη χώρα από “περίπτωση υψηλού ρίσκου στην Ευρώπη” σε κράτος που ενισχύει την αξιοπιστία, τη σταθερότητα και τη διορατικότητα της ηπείρου».

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τις προτεραιότητες που θα έθετε σε περίπτωση ανάληψης της προεδρίας του Eurogroup, ότι πρώτο του μέλημα θα ήταν να διασφαλίσει πως το θεσμικό αυτό όργανο «θα αποτελέσει ακόμη πιο αποτελεσματική άγκυρα σταθερότητας και στρατηγικής κατεύθυνσης για τη ζώνη του ευρώ».

Οι επίσημες επαφές του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Δουβλίνο

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα έχει από αύριο σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με την πολιτική και θεσμική ηγεσία της Ιρλανδίας, με στόχο την ενίσχυση της ελληνοϊρλανδικής συνεργασίας και την προώθηση του ευρωπαϊκού διαλόγου σε στρατηγικά ζητήματα.

Αύριο το πρωί, 1η Δεκεμβρίου, ο Υπουργός θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Simon Harris, όπου θα εξεταστούν οι διμερείς οικονομικές σχέσεις, οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και οι προοπτικές που δημιουργεί η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext. Η συζήτηση θα εστιάσει επίσης στην εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και στη διεύρυνση των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου.

Ακολούθως, ο Υπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Gabriel Makhlouf, με αντικείμενο τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και τις προκλήσεις που συνδέονται με το ψηφιακό ευρώ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Institute of International & European Affairs (IIEA) με θέμα «Η νέα φάση ανάπτυξης της Ευρώπης: Ολοκλήρωση, Καινοτομία και Ψηφιακή Οικονομία», όπου θα παρουσιάσει τις ελληνικές προτάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης στη νέα εποχή.