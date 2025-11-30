Ξενοδοχεία: Ικανοποιητική η πορεία του 2025 - Τα 3 «αγκάθια» για την συνέχεια

Ικανοποιητικά κινήθηκαν τιμές και πληρότητα την τρέχουσα χρονιά. Εκρηκτική αύξηση των Airbnb. Παραμένουν η υψηλή φορολογία και οι ελλείψεις προσωπικού.

Μικρές αυξήσεις - κυρίως προς τα άκρα της σεζόν - και ικανοποιητικές πληρότητες - με μικρή πτώση κατά την αιχμή της - εμφάνισαν τα ξενοδοχεία της χώρας το 2025, όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, για τα έτη 2024 και 2025. Βάσει των ίδιων στοιχείων δε, τα οποία παρουσιάστηκαν από την πρόεδρo του Ινστιτούτου, Κων. Σβύνου, στην 13η Γ.Σ. του ΞΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Xenia, φάνηκε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι πολλαπλές και επεκτείνονται από την φορολογία έως την βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στη χώρα.

Πώς κινήθηκε μέση τιμή και πληρότητα στα ξενοδοχεία της χώρας

Ειδικότερα βάση των στοιχείων φάνηκε ότι η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι, με μικρές, ακόμα και πτωτικές διακυμάνσεις κατά την υψηλή σεζόν. Παρότι τον Μάρτιο δηλαδή, ανέβηκε περίπου 2% και αντίστοιχα τον Ιούνιο, και τον Μάιο κατά 2,3% και κατά 1,4%, την υψηλή σεζόν παρατηρήθηκε κάμψη. Τον Ιούλιο του 2025 η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων ανήλθε σε 82% έναντι 82,8% του Ιουλίου 2024, τον Αύγουστο ανήλθε σε 86,3% έναντι 87,6% του Αυγούστου 2024, κινούμενη χαμηλότερα κατά 1,3 ποσοστιαία μονάδα. Αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο έφτασε το 82% έναντι 83,5% το 2024 και το 61% έναντι 64,3% τον ίδιο μήνα του 2024.

Πανομοιότυπη ήταν εικόνα και στην περίπτωση της μέσης τιμής δωματίου (σ.σ. η μέση τιμή δωματίου προκύπτει ως σταθμισμένος μέσος όρος της μέσης τιμής δίκλινου δωματίου για όλα τα δωμάτια των ξενοδοχείων) στην οποία παρατηρήθηκε μια αύξηση έως και 12 ευρώ τον Απρίλιο, αλλά και μειώσεις, που στην περίπτωση του Ιουλίου για παράδειγμα έφτασαν τα 6 ευρώ.

Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων του ΙΤΕΠ, τον Ιανουάριο του 2025 η μέση τιμή έφτασε τα 83 ευρώ, 5 ευρώ υψηλότερα έναντι των 78 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Τον Φεβρουάριο του 2025 η μέση τιμή κινήθηκε στα 79 ευρώ, έναντι 71 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αύξηση 4 ευρώ σημείωσε η μέση τιμή και τον Μάρτιο φτάνοντας τα 81 ευρώ, έναντι 78 ευρώ τον Μάρτιο του 2024. Τον Απρίλιο του 2025 η μέση τιμή έφτασε τα 109 έναντι 97 ευρώ το 2024. Τον Μάιο του 2025 κινήθηκε στα 112, οριακά χαμηλότερη έναντι του Μαΐου 2024 (113 ευρώ) και τον Ιούνιο του 2025 έφτασε στα 147 ευρώ έναντι 142 ευρώ του 2024.

Στον αντίποδα Ιούλιο του 2025 η μέση τιμή ήταν πιο χαμηλή σε σχέση με πέρυσι (168 ευρώ το 2025 έναντι 174 ευρώ) ενώ τον Αύγουστο η αύξηση έφτασε μόλις το 1,6%. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο κινήθηκε ανοδικά κατά 8 και κατά 2 ευρώ.

Συνεχής αύξηση των Airbnb

Οι όποιες αυξήσεις συνέβαλαν στο να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα κόστη λειτουργίας των μονάδων, τα οποία στην περίπτωση των ξενοδοχείων μικρότερων κατηγοριών και αστεριών, αποδεικνύονται άκρως επιβαρυντικά. Παρόλα αυτά βέβαια και παρότι οι ενδείξεις για το τρέχον έτος - με βάση τις προσφερόμενες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις αλλά και παράγοντες της αγοράς - είναι θετικές, τα «αγκάθια» παραμένουν. Συνοψίζονται δε στην συνεχή άνοδο της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις ελλείψεις του προσωπικού - οι οποίες διατηρούνται παρότι μειωμένες σε σχέση με το 2024 - και στην φορολογία, η οποία αποδεικνύεται υψηλότερη έναντι των βασικών ανταγωνιστών της Ευρώπης.

Στην περίπτωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η αυξανόμενη δυναμική της αγοράς αντανακλάται στην απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των αεροπορικών αφίξεων και της πληρότητας στα ξενοδοχεία της χώρας.

Για παράδειγμα τον Οκτώβριο ενώ οι αεροπορικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση 6,6% σε ετήσια βάση, η πληρότητα των ξενοδοχείων υποχώρησε σε ποσοστό 3,3%. Αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο οι μεν αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,1%, η δε πληρότητα φάνηκε να υστερεί κατά 1,5%.

«Αυτό δείχνει ότι η ενίσχυση των αφίξεων δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αύξηση της ξενοδοχειακής ζήτησης, αλλά σημαντικό μέρος απορροφάται από άλλα είδη καταλυμάτων (π.χ. βραχυχρόνια μίσθωση)», επισημαίνεται η σχετική έρευνα του ΙΤΕΠ.

Από άλλη έρευνα του ΙΤΕΠ δε, προκύπτει ότι ο αριθμός των καταλυμάτων που νοικιάζεται βραχυπρόθεσμα έχει καταγράψει αύξηση 2.208% σε βάθος δεκαετίας. Συγκεκριμένα τα καταλύματα τύπου Airbnb από 7.676 το 2014 ανήλθαν σε 177.208 το 2024. Tο ίδιο διάστημα, ο αριθμός των ξενοδοχείων της χώρας αυξήθηκε μόλις 3,8%, ήτοι από 9.733 το 2014 σε 10.104 μονάδες το 2024. Σε επίπεδο κλινών δε τα Airbnb ενισχύθηκαν κατά 2.181%, τα δε ξενοδοχεία κατά 15%.

Τροχοπέδη οι ελλείψεις προσωπικού

Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ξενοδοχείων δημιουργούν και οι ελλείψεις προσωπικού που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έφτασαν το 2025 στο 14%. Παρότι ωστόσο παρουσίασαν μείωση έναντι του 2024 - όπου έφταναν το 19% - η εικόνα είναι μερικώς πλασματική, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου. Κι αυτό γιατί, όπως εξηγούν οι ξενοδόχοι, τα οργανογράμματα των ξενοδοχείων αναπροσαρμόστηκαν φέτος, «κόβοντας» θέσεις», ώστε να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα των ελλείψεων.

Υψηλότερη φορολογία έναντι των ανταγωνιστών

«Αγκάθι» αποτελεί διαχρονικά και η φορολογία καθώς ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος αποδεικνύεται πιο επιβαρυμένος σε σχέση με βασικές ανταγωνίστριες χώρες του ευρωπαϊκού χάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, με καθαρούς φόρους στην παραγωγή του προσφερόμενου προϊόντος που φτάνουν στο 19,1%, ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη θέση έναντι για παράδειγμα της Πορτογαλίας που οι φόροι φτάνουν το 14,8%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι 12,3%, στην γειτονική Τουρκία 11,5% και στην Ισπανία 6,4%.

Κι αυτό παρότι η συμβολή του στην ελληνική οικονομία είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για την αγορά ξενοδοχειακού προϊόντος δημιουργεί (άμεσα και έμμεσα) προϊόν αξίας 1,55 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Αντίστοιχα, κάθε 1 ευρώ που διατίθεται για την αγορά ξενοδοχειακού προϊόντος, αυξάνει τις συνολικές εισαγωγές στην ελληνική οικονομία κατά 0,16 ευρώ. Σε όρους απασχόλησης, κάθε 1 εκατ. ευρώ που πληρώνεται για την αγορά ξενοδοχειακού προϊόντος δημιουργεί (άμεσα και έμμεσα) 29,8 θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ελληνική οικονομία.