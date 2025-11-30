«Το κορίτσι της Ναπάλμ»: Ποιος πραγματικά τράβηξε τη συνταρακτική φωτογραφία στον πολέμο στο Βιετνάμ

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ερευνά ποιος πραγματικά τράβηξε την εικόνα - σύμβολο του 20ού αιώνα, «Το κορίτσι της Ναπάλμ».

Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και σκληρές εικόνες της δεκαετίας του 20ου αιώνα, η φωτογραφία με «το κορίτσι της ναπάλμ» η οποία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, όταν οι δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν με ναπάλμ το χωριό Τρανγκ Μπανγκ, στο Νότιο Βιετνάμ την 8η Ιουνίου 1972.

Η σπαρακτική φωτογραφία με επίσημο τίτλο «Ο τρόμος του πολέμου», αλλά παγκοσμίως γνωστή ως «Κορίτσι με τις ναπάλμ, έγινε παγκόσμιο σύμβολο της φρίκης του πολέμου. Σε αυτήν απεικονίζεται ένα κορίτσι γυμνό, η 9χρονη Παν Τι Κιμ Πουκ, να τρέχει προς την κάμερα, με τα χέρια ανοιχτά και πρόσωπο παραμορφωμένο από τον τρόμο, για να γλιτώσει από την επίθεση με τις βόμβες Ναπάλμ.

Φωτογραφία @AP

