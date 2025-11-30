Ειδήσεις | Διεθνή

«Το κορίτσι της Ναπάλμ»: Ποιος πραγματικά τράβηξε τη συνταρακτική φωτογραφία στον πολέμο στο Βιετνάμ

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ερευνά ποιος πραγματικά τράβηξε την εικόνα - σύμβολο του 20ού αιώνα, «Το κορίτσι της Ναπάλμ».

Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και σκληρές εικόνες της δεκαετίας του 20ου αιώνα, η φωτογραφία με «το κορίτσι της ναπάλμ» η οποία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, όταν οι δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν με ναπάλμ το χωριό Τρανγκ Μπανγκ, στο Νότιο Βιετνάμ την 8η Ιουνίου 1972.

Η σπαρακτική φωτογραφία με επίσημο τίτλο «Ο τρόμος του πολέμου», αλλά παγκοσμίως γνωστή ως «Κορίτσι με τις ναπάλμ, έγινε παγκόσμιο σύμβολο της φρίκης του πολέμου. Σε αυτήν απεικονίζεται ένα κορίτσι γυμνό, η 9χρονη Παν Τι Κιμ Πουκ, να τρέχει προς την κάμερα, με τα χέρια ανοιχτά και πρόσωπο παραμορφωμένο από τον τρόμο, για να γλιτώσει από την επίθεση με τις βόμβες Ναπάλμ.

