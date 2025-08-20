Μαρινάκης: Το επίδομα επικινδυνότητας σε υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει

«Το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει, ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή, το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα», δήλωσε.

Σε κατηγορηματική διάψευση των δημοσιευμάτων περί χορήγησης επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία σχετική απόφαση, ενώ διευκρίνισε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο αφορά μόνο ειδικότητες που ήδη δικαιούνται το επίδομα, όπως οι καθαρίστριες.

«Το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει, ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή, το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ.

«Στη σχετική διάσκεψη που έγινε, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, αποφασίστηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν αποφασίστηκε να δοθεί κάποιο επίδομα. Είναι η νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων κομμάτων και των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών. Είναι και για έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων που ήδη δικαιούνται το επίδομα, ειδικότητες όπως είναι οι καθαρίστριες. Άρα δεν αποφασίστηκε κανένα επίδομα να δοθεί σε κανέναν υπάλληλο που δεν το δικαιούταν μέχρι πρότινος», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται πως χτες, υπήρξε η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών και του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑΣΕΣ).

Η ανακοίνωση των εποχικών πυροσβεστών

«Το είδαμε κι αυτό… Οι υπάλληλοι της Βουλής θα λάβουν έως και 4.000€ «επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», με αναδρομικότητα παρακαλώ!

Απόλυτα λογικό βέβαια!! Δεν είναι μικρό πράγμα να κουβαλάς ποτήρια με νερό στους διαδρόμους, να προσέχεις μην πέσει ο καφές στα πρακτικά, να κινδυνεύεις με τενοντίτιδα από το πληκτρολόγιο ή να πάθεις λουμπάγκο από την περιστρεφόμενη καρέκλα.

Εμείς, αντίθετα, ριχνόμαστε καθημερινά στις φλόγες, μετράμε εγκαύματα, αναπνέουμε καρκίνο και θρηνούμε συναδέλφους στη μάχη με τη φωτιά. Αν όλα αυτά δεν θεωρούνται «επικίνδυνα και ανθυγιεινά», τότε μάλλον η πραγματική μάχη δίνεται στα air condition και στα συρραπτικά της Βουλής.

Με τέτοιες αποφάσεις εξομοιώνονται τα πραγματικά επικίνδυνα επαγγέλματα με τα γραφεία, χάνοντας κάθε αξία ο ίδιος ο όρος «επικίνδυνο & ανθυγιεινό». Αφού αποφάσισαν να τους δώσουν επιπλέον επιδόματα, τουλάχιστον ας είχαν την αξιοπρέπεια να τα βαφτίσουν διαφορετικά.

Η κοινωνία βλέπει και κρίνει. Και εμείς σας παραδίδουμε στη χλεύη της…».

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑΣΕΣ)

«Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) συνεχώς είναι αποδέκτης θετικών σχολίων από Μέλη του (και όχι μόνο) για τις ενέργειες που προβαίνουν θεσμικοί παράγοντες της χώρας όπως αυτής του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος μερίμνησε για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης από 2500€ ως 4000€ στους Υπαλλήλους της Βουλής ως επίδομα «Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας» όπως προκύπτει από το ΦΕΚ Α΄/128/15-7-2025 όπου και τροποποίησε το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής.

Είναι πολύ σώφρων και ορθό, να υπάρχει μέριμνα από την Πολιτεία για το εργαζόμενο προσωπικό που θέτει καθημερινά εαυτόν σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Σίγουρα η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας κατανοεί πως οι επιχειρήσεις που εκτελούν οι στρατιωτικοί, όπως οι ανατινάξεις βομβών, οι ρίψεις αλεξιπτωτιστών και οι πτήσεις των πυροσβεστικών Α/Φ και Ε/Π πάνω από πύρινα μέτωπα ωχριούν σε δείκτη δυσκολίας των κινδύνων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζομένοι της Βουλής στους διαφόρους «δαιδαλώδεις» διαδρόμους και τις κλιματιζόμενες αίθουσες αυτού του νεοκλασικού κτηρίου.

Ως εκ τούτου, η υπαγωγή των στρατιωτικών στα «Βαρέα και Ανθυγιεινά» θα πρέπει να αναμένει τη «σειρά της» για δικαίωση, καθώς καταφανώς υφίστανται στο δημόσιο

Υπάλληλοι που καθημερινά είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε πολύ πιο αντίξοες συνθήκες, από τις φουρτουνιασμένες θάλασσες, τις πίστες αεροσκαφών εν καιρώ καύσωνα κτλ.

Αυτό όμως που θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο καλό βήμα είναι η κατάργηση της ΜΗ προσμέτρησης στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος οποιασδήποτε αύξησης δοθεί στο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας μετά την 30-6-2025 Άρθρου 36 του νόμου 5223/2025 (ΦΕΚ 137/Α΄/31-07-2025)».