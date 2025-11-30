Τασούλας: Θα δεχθεί τη Δευτέρα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αρμενίας

Η συνάντηση θα γίνει στις στις 12:00 στο προεδρικό μέγαρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 12:00, θα δεχθεί τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Αρμενίας Άλεν Σιμονιάν.