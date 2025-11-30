Χαρακόπουλος: Ορθόδοξοι και Καθολικοί να προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν

Η θρονική εορτή του Οικουμενικού Θρόνου στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας και συναντίληψης, αναφέρει ο γγ ης Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) και βουλευτής της ΝΔ.

Το πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης που εκπέμπεται από το Φανάρι, όπου συναντήθηκαν οι προκαθημένοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, «γεμίζει τον κάθε Χριστιανό με ελπίδα και αισιοδοξία για το αύριο» δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής της ΝΔ, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Ορθόδοξοι και Καθολικοί πρέπει να προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν, σε μια Ευρώπη που δείχνει να λησμονεί τις χριστιανικές αξίες και σε έναν κόσμο που ακόμη σπαράσσεται από πολέμους και διενέξεις. Ισχυρό μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλοκατανόησης και καταλλαγής» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρακόπουλος, μετά το πατριαρχικό συλλείτουργο για τον πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι που τέλεσαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος.

Στη θεία λειτουργία παρών ήταν ο Πάπας της Ρώμης Λέων ΙΔ', ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινουπόλεως, της Αντιοχείας, των Ιεροσολύμων και της Ρώμης, εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών και πιστοί.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρακόπουλος δήλωσε:

«Ιστορικές στιγμές εδώ στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, στο κέντρο της Ορθοδοξίας. Η παρουσία του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στην Νίκαια της Βιθυνίας με αφορμή τα 1700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, και σήμερα εδώ στην θρονική εορτή του Οικουμενικού Θρόνου στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας και συναντίληψης.

»Ορθόδοξοι και Καθολικοί πρέπει να προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν, σε μια Ευρώπη που δείχνει να λησμονεί τις χριστιανικές αξίες και σε έναν κόσμο που ακόμη σπαράσσεται από πολέμους και διενέξεις. Ισχυρό μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλοκατανόησης και καταλλαγής.

»Άλλωστε, οι δηλώσεις των προκαθημένων δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την ακλόνητη θέλησή τους να προχωρήσουν προς την οδό που διάνοιξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης με το διαχριστιανικό διάλογο από τις αρχές ήδη της μακράς ποιμαντορίας του. Εύλογα το πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης που εκπέμπεται από εδώ, το κέντρο του χριστιανικού κόσμου επί πολλούς αιώνες, γεμίζει τον κάθε Χριστιανό με ελπίδα και αισιοδοξία για το αύριο».

Ο κ. Χαρακόπουλος, χτες, παραμονή της εορτής του Αγίου Ανδρέα, παρακολούθησε τη Δοξολογία για την έλευση του Ποντίφικα στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ανέφερε ότι «η κοινή συμπόρευση Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών καθιστά ισχυρότερη τη φωνή της επιστροφής σε πνευματικές και ηθικές αξίες που ο χριστιανισμός έχει συνεισφέρει στον πολιτισμό και εσχάτως τείνουν να εξοβελισθούν υπό την πίεση υλιστικών και ατομικιστικών αντιλήψεων».

Προσέθεσε ότι «το ταξίδι του πάπα Λέοντα στην Νίκαια και στην Κωνσταντινούπολη, η επίσκεψή του στο Φανάρι και η παρουσία του στη Δοξολογία και στη θρονική εορτή στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία της σημασίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που εξακολουθεί να αποτελεί το κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου με αναγνωρισμένη θέση και ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Επίσης, ευχόμαστε αυτή τη φορά να υλοποιηθεί επιτέλους και η προσδοκία για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ένα δίκαιο αίτημα που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και που οφείλουν οι τουρκικές αρχές να εγκρίνουν».

Ο επικεφαλής γενικός γραμματέας της ΔΣΟ στο περιθώριο της επίσκεψης του Πάπα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγα, αλλά και τον τελευταίο χριστιανό βουλευτή της τουρκικής Βουλής, Τζοτρτζ Ασλάν.

Τέλος, σημειώνεται ότι τον κ. Χαρακόπουλο στην Κωνσταντινούπολη συνόδευαν ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, βουλευτής του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας, Ιωάννης Βουλπέσκου και ο σύμβουλος της ΔΣΟ δρ Κώστας Μυγδάλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ