Τσουκαλάς: Αποτυχία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην πληρωμή του 70% των βασικών ενισχύσεων στους αγρότες

Το ζήτημα δεν είναι η κουμπαριά που αποδείχτηκε πως υπάρχει, αλλά αν αυτή χρησιμοποιήθηκε για να ξεμπλοκαριστούν τα ΑΦΜ, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας το πρωί στο Action24, ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την «αποτυχία της κυβέρνησης», όπως είπε, να ανταποκριθεί στην πληρωμή του 70% των βασικών ενισχύσεων στους αγρότες.

«Οι αγρότες δεν νιώθουν την κυβέρνηση να είναι κοντά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ στην ΚΑΠ η βασική ενίσχυση είναι συνολικά 830 εκατομμύρια και όλες οι χώρες πλήρωσαν το 70% -άρα θα έπρεπε να έχουμε πληρώσει 580 εκατομμύρια-, εμείς πληρώσαμε χθες 363 εκατομμύρια. Δηλαδή 217 εκατομμύρια λιγότερα πληρώθηκαν στους αγρότες», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς και τόνισε:

«Οι αγρότες είναι στα όρια τους. Καλώς γίνονται οι έλεγχοι, αλλά γίνονται τώρα την τελευταία στιγμή. Έχει γίνει αυτή η ντροπή για τον πρωτογενή τομέα, που προσβάλλει τη χώρα διεθνώς και υπονομεύει τον σχεδιασμό για τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Κρίνεται και η διαχειριστική επάρκεια της κυβέρνησης. Αν δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν κάνει για κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση γύρω από την κλήτευση στην Εξεταστική Επιτροπή του λεγόμενου "Φραπέ", σημείωσε ότι «η κουμπαριά με την οικογένεια του πρωθυπουργού υπάρχει, το επιβεβαίωσε η κυρία Μπακογιάννη. Όταν ο "Φραπές" λέει στον αδελφό του "μίλα με τον κουμπάρο σου πριν έρθεις στην Κρήτη", τι εννοεί; Το θέμα δεν είναι αν έχει κουμπαριά -που έχει- αλλά αν την χρησιμοποίησε για να ξεμπλοκάρει ΑΦΜ. Αν την χρησιμοποίησε για να βλέπει τον γραμματέα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα αυτά είναι στις επισυνδέσεις και εγώ ρωτάω: γιατί δεν έρχεται να μας τα πει; Γιατί τον κρύβετε; Εσείς αρνηθήκατε να γίνει η βίαιη προσαγωγή του. Η κυβέρνηση παίζει κρυφτό, αλλά ο κόσμος βλέπει τις ευθύνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ