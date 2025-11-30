Κεντρική Μακεδονία: Αστυνομικοί βεβαίωσαν 678 παραβάσεις του ΚΟΚ από το απόγευμα του Σαββάτου

Σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποιήθηκαν 1.676 έλεγχοι οχημάτων.

Συνολικά 678 παραβάσεις του ΚΟΚ βεβαίωσαν αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας από χθες, Σάββατο, το απόγευμα έως σήμερα Κυριακή τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποιήθηκαν 1.676 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 678 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

-121 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

- 8 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-6 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

-5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

- 538 για λοιπές παραβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ