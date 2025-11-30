Αυστραλία: Σε ανοδική πορεία οι τιμές των ακινήτων

Πρωτοφανής η στεγαστική ανασφάλεια στην Αυστραλία. Η κυβέρνηση δεσμεύεται στην κατασκευή 1,2 εκατ. κατοικιών έως το 2030, για να μειώσει τις πιέσεις στο κόστος στέγασης.

Οι τιμές των κατοικιών στην Αυστραλία αυξήθηκαν τον Νοέμβριο, παρουσιάζοντας μεγάλη άνοδο σε αρκετές πρωτεύουσες πολιτειών, εν μέσω ιστορικά υψηλής στεγαστικής ανασφάλειας, δήλωσε τη Δευτέρα η εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cotality.

Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο, φτάνοντας σε διάμεση αξία τις 888.941 δολάρια αυστραλίας (581.989,67 δολάρια ΗΠΑ), μετά από άνοδο 1,1% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Cotality.

Η άνοδος ήταν γενικευμένη, με τις τιμές στο Περθ να αυξάνονται κατά 2,4% μέσα στον μήνα. Οι τιμές στο Σίδνεϊ, τη πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ στη Μελβούρνη ήταν υψηλότερες κατά 0,3%.

Ο διευθυντής ερευνών της Cotality, Tim Lawless, δήλωσε ότι η αύξηση των τιμών ήταν ισχυρότερη σε μεσαίου μεγέθους πρωτεύουσες και «ιδιαίτερα εμφανής στο Περθ, όπου οι αγγελίες παραμένουν περισσότερο από 40% κάτω από τον μέσο όρο διάρκειας της εμφάνισής τους και η ζήτηση από αγοραστές είναι αυξημένη».

Ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη, σύμφωνα με την Cotality, ήταν η πρωτοφανής στεγαστική ανασφάλεια στην Αυστραλία, με τον εθνικό δείκτη αξίας κατοικίας προς εισόδημα νοικοκυριού να βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό.

«Με τη στεγαστική προσιτότητα ήδη πιεσμένη και επιδεινούμενη, είναι λογικό ότι λιγότεροι δανειολήπτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πίστωση καθώς οι περιορισμοί δανειοδότησης γίνονται πιο έντονοι», δήλωσε ο Lawless.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση Εργατικών του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι έχει δεσμευτεί να κατασκευάσει 1,2 εκατομμύρια κατοικίες έως το 2030, για να συμβάλει στη μείωση των πιέσεων κόστους στέγης στην Αυστραλία, όπου πολλοί είναι δυσαρεστημένοι με τη διαθεσιμότητα προσιτής στέγασης.