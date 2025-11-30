Ειδήσεις | Διεθνή

Χονγκ Κονγκ: Στους 146 νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χονγκ Κονγκ: Στους 146 νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε σήμερα σε τουλάχιστον 146 νεκρούς και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, ανέφερε η αστυνομία.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Τσανγκ Σουκ-γιν.

Ο απολογισμός επικαιροποιήθηκε αφού η αστυνομία επιθεώρησε τρεις ακόμη πύργους (ουρανοξύστες) από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court στον τομέα Τάι Πο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, προφανώς στα κατώτερα τμήματα στο προστατευτικό δίχτυ που κάλυπτε το εργοτάξιο ανακαίνισης του κτηρίου και το οποίο προστάτευε από τη σκόνη και την πτώση αντικειμένων.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και στους άλλους πύργους, προφανώς, εκτός από το δίχτυ, και λόγω των πάνελ από αφρό και της χρήσης μπαμπού, που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ, αντί μετάλλου για τις σκαλωσιές.

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά κτηρίου από το 1980 στον κόσμο, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με έρευνες στη βάση δεδομένων καταστροφών του Πανεπιστημίου Λουβέν στο Βέλγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

Πώς θα πέσει το ελληνικό χρέος κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029

Goldman Sachs: Έρχεται «δυνατή» δεκαετία για τις παγκόσμιες μετοχές

tags:
Χονγκ Κονγκ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider