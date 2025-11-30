Ειδήσεις | Ελλάδα

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοολούχων ποτών σε πέντε ανήλικους

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοολούχων ποτών σε πέντε ανήλικους
Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Μία ιδιοκτήτρια και ένας προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθησαν στην Πάτρα, διότι πώλησαν αλκοολούχα ποτά σε πέντε ανηλίκους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντοπίστηκαν τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι, ηλικίας από 15 έως 16 ετών, στους οποίους οι συλληφθέντες είχαν πωλήσει αλκοολούχα ποτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

