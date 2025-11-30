Κεραμέως: Ενημερώνει Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της ΕΕ για τη σύναψη της Κοινωνικής Συμφωνίας

Η υπ. Εργασίας μεταβαίνει αύριο στις Βρυξέλλες.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, όπου και θα ενημερώσει τους ομολόγους της υπουργούς Εργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ευρωπαία Επίτροπο Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Minzatu, για την Κοινωνική Συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κ. Κεραμέως θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO), που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, με θέμα ζητήματα απλούστευσης, εφαρμογής και ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, η υπουργός θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DGEMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava.

Κατά τις συναντήσεις, η υπουργός θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τη σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία αποτέλεσε προϊόν συνεχούς διαλόγου με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στη χώρα.

Επιπλέον, θα ενημερώσει για τον οδικό χάρτη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων που πρόκειται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για τον προγραμματισμό της νομοθέτησης της Κοινωνικής Συμφωνίας στις αρχές του νέου έτους.

