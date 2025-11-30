ΗΠΑ: Σε εξέλιξη οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ουκρανίας στη Φλόριντα

Ο Λευκός Οίκος στοχεύει να επιλύσει δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα με την Ουκρανία: το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Οι Ουκρανοί αντιπρόσωποι ξεκίνησαν τη συνάντησή τους με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα, προκειμένου να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το εισηγμένο από την Ουάσιγκτον ειρηνευτικό σχέδιο, που αποσκοπεί στην τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία του Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο ιδιωτικό γήπεδο γκολφ του Γουίτκοφ στο Χαλαντέιλ Μπιτς, βόρεια του Μαϊάμι.

«Παραμένω σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ουμέροφ στο X. «Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας.»

Οι συνομιλίες θα βασιστούν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, όπου εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης εργάστηκαν για την αναθεώρηση της αρχικής πρότασης των 28 σημείων — ενός σχεδίου που αρχικά απαιτούσε εκτεταμένες παραχωρήσεις από το Κίεβο, σύμφωνες με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση, ο Ρούμπιο είπε ότι ο απώτερος στόχος είναι να εξασφαλιστεί μια ειρηνευτική συμφωνία «που θα αφήνει την Ουκρανία κυρίαρχη και ανεξάρτητη και με την ευκαιρία για πραγματική ευημερία».

«Η Ουκρανία έχει μια τεράστια ευκαιρία για πραγματική ευημερία», πρόσθεσε.

Καθισμένος απέναντι από τον Ρούμπιο, ο Ουμέροφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Τραμπ και τον αμερικανικό λαό για την δεκάμηνη προσπάθεια τερματισμού της ρωσικής εισβολής, προσθέτοντας ότι «ανυπομονεί να έχει μια επιτυχημένη, παραγωγική συνάντηση σήμερα».

Οι συνομιλίες διεξάγονται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει μία από τις πιο εκρηκτικές πολιτικές κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς ο κορυφαίος σύμβουλος του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, παραιτήθηκε εν μέσω μεγάλης έρευνας για διαφθορά.

Ο Γερμάκ, μακροχρόνιος σύμμαχος του Ζελένσκι και θεωρούμενος ως ο πιο ισχυρός επικεφαλής επιτελείου στην ιστορία της Ουκρανίας, αναμενόταν να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων προτού ανακοινώσει την παραίτησή του στις 28 Νοεμβρίου.

Στους Ουκρανούς διαπραγματευτές περιλαμβάνονται επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σέρχιι Κισλίτσια, η πρέσβειρα Όλχα Στεφανίσινα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αντρίι Χνάτοβ και ο αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Βαντίμ Σκιμπίτσκι.

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκαλύψει πλήρως τη αναθεωρημένη ειρηνευτική συμφωνία που επετεύχθη στη Γενεύη, η οποία λέγεται ότι έχει μετριάσει ορισμένους από τους πιο αυστηρούς όρους που είχαν επιβληθεί στο Κίεβο, ενώ κάποια ζητήματα παραμένουν προς διευθέτηση σε επόμενες συνομιλίες.

Το Κρεμλίνο έχει επιβεβαιώσει την παραλαβή της πρότασης που συμφωνήθηκε στη Γενεύη, ενώ ο Γουίτκοφ αναμένεται να ταξιδέψει στη Μόσχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά.

Ένας ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος στοχεύει να επιλύσει δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα με την Ουκρανία: το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφάλειας. Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ φέρονται να ελπίζουν να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά πριν παρουσιάσουν το αποτέλεσμα στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 2 Δεκεμβρίου.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος είχε βαθιά εμπλοκή στην παρουσίαση του αρχικού ειρηνευτικού σχεδίου, αντιμετώπισε αυξημένο έλεγχο μετά από διαρροή που φέρεται να τον κατέγραψε να καθοδηγεί Ρώσο αξιωματούχο σχετικά με το πώς να επηρεάσει τον Λευκό Οίκο.

Η Wall Street Journal ανέφερε επιπλέον στις 28 Νοεμβρίου ότι ο Γουίτκοφ και Ρώσοι αξιωματούχοι προωθούσαν επί μήνες μια προσέγγιση «ειρήνης μέσω των επιχειρήσεων» στη διπλωματία, ελπίζοντας να δελεάσουν τον Τραμπ με επικερδείς συμφωνίες για ορυκτά και επενδυτικές συνεργασίες, με αντάλλαγμα τη βοήθειά του ώστε η ρωσική οικονομία να εξέλθει από τη διεθνή απομόνωση.

Μιλώντας πριν από τις συνομιλίες στη Φλόριντα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι «η αμερικανική πλευρά επιδεικνύει μια εποικοδομητική προσέγγιση και τις επόμενες ημέρες είναι εφικτό να διαμορφωθούν τα βήματα που θα καθορίσουν πώς θα οδηγηθεί ο πόλεμος σε ένα αξιοπρεπές τέλος».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ - ο οποίος διατηρεί φιλική σχέση με τον Τραμπ - για να συμβουλευτεί μαζί του ενόψει των συνομιλιών στις ΗΠΑ.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα ζητήσει αυξημένη διεθνή πίεση στη Μόσχα, ώστε να εξαναγκαστεί να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός. Λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι συνομιλίες, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία συγχρονίζει το καθεστώς κυρώσεών της με τις αμερικανικές κυρώσεις που στοχεύουν τους ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς Lukoil και Rosneft.

Η Ρωσία, στο μεταξύ, συνεχίζει να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός και επιμένει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς αναγνώρισης της κατοχής των ουκρανικών εδαφών και της αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.