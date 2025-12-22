Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για τη Δημόσια Πρόταση στην Ακρίτας

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για τη Δημόσια Πρόταση στην Ακρίτας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ παράλληλα επεκτείνεται η άδεια λειτουργίας της Vigor.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επ. Κεφαλαιαγοράς κατά την 1076η/22.12.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  1. Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.
  2. Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «VIGOR FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προκειμένου να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, για λογαριασμό πελατών, σύμφωνα με το σημείο 4 του τμήματος Α του Παραρτήματος Ι και το άρθρο 6 παρ.2 του ν. 4514/2018, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων 1,2,3,4,5,6,11 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

