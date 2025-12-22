Συνάντηση Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των φορέων οδικών μεταφορών

Συμφωνήθηκε η ανάγκη ύπαρξης κινήτρων για συνεργασίες και συνενώσεις, με στόχο τη δημιουργία πιο ισχυρών και βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων στον κλάδο.

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους των φορέων του κλάδου των οδικών μεταφορών και της διαμεταφοράς είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΟΦΑΕ - Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος κ. Απόστολος Κενανίδης, ο Πρόεδρος της ΠΕΕΔ - Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς κ. Δημήτριος Κιούσης και ο Αντιπρόεδρος του ΠΣΕΕΟΜ - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Εθνικών Οδικών Μεταφορών κ. Παναγιώτης Σκλήβας.

Στη συνάντηση τέθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με βασικούς άξονες την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς μεταφορών και την ανάγκη στήριξης του κλάδου κατά την προσαρμογή του στις σημερινές συνθήκες της διεθνούς αγοράς. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι ο ρόλος των οδικών μεταφορών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα, μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζονται και τις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις, αναδεικνύεται σε σύγχρονο περιφερειακό εφοδιαστικό κέντρο, με σημαντικό αποτύπωμα στις παγκόσμιες αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η ανάγκη ύπαρξης κινήτρων για συνεργασίες και συνενώσεις, με στόχο τη δημιουργία πιο ισχυρών και βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων στον κλάδο. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της ανανέωσης του στόλου των φορτηγών δημόσιας χρήσης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα ασφάλειας -για τους ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο, αλλά και ευρύτερα για όλους όσοι κινούνται καθημερινά στα οδικά δίκτυα.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η ανανέωση του στόλου συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Συμφωνήθηκε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαμόρφωση κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων με νεότερα, ασφαλέστερα και πιο αποδοτικά.

Όπως επισημάνθηκε, η μετάβαση σε νέες τεχνολογίες, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, οφείλει να γίνει με ρεαλισμό και με βάση τις πραγματικές δυνατότητες του κλάδου. Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος δεσμεύτηκε ότι δε θα προχωρήσει οποιαδήποτε μεταβολή σε χρόνους ή σε τρόπους λειτουργίας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων της αγοράς, υπογραμμίζοντας ότι οι αγορές λειτουργούν καλύτερα όταν ρυθμίζονται σε συνεργασία με εκείνους που εργάζονται καθημερινά σε αυτές.