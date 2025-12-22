Ισχυρή άνοδος για πετρέλαιο με φόντο Ρωσία και Βενεζουέλα

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent κέρδισαν 2,4%, στα 61,94 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ ενισχύθηκαν 2,4%, στα 57,89 δολάρια το βαρέλι

Με κέρδη υποδέχεται την εβδομάδα των Χριστουγέννων το πετρέλαιο καθώς οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, αφού η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ προσπάθησε να αναχαιτίσει ένα πετρελαιοφόρο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα ενώ η Ουκρανία προκάλεσε ζημιές σε δύο πλοία και προβλήτες στη Ρωσία, αυξάνοντας τον κίνδυνο διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent κέρδισαν 2,4%, στα 61,94 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ ενισχύθηκαν 2,4%, στα 57,89 δολάρια το βαρέλι. Οι παίκτες στην αγορά βλέπουν κίνδυνο διατάραξης των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας λόγω του εμπάργκο των ΗΠΑ, εκτίμησε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας αντιπροσωπεύει το 1% της παγκόσμιας προσφοράς και το μεγαλύτερο μέρος του αγοράζεται από την Κίνα. Το Πεκίνο τόνισε ότι η κατάσχεση πλοίων άλλης χώρας από τις ΗΠΑ αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, με τις τιμές του «μαύρου χρυσού» να βρίσκουν στήριγμα και λόγω αναφορών για ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά πλοία σε λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανέφερε εταιρεία συμβούλων για το εμπόριο καυσίμων Ritterbusch and Associates.

Η ουκρανική επίθεση επέφερε ζημιές σε δύο πλοία, δύο προβλήτες και προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα χωριό στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, επεσήμανε ότι οι συνομιλίες Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία επικεντρώθηκαν στην ευθυγράμμιση των θέσεων.

Αυτές οι συναντήσεις και οι ξεχωριστές συνομιλίες με Ρώσους διαπραγματευτές ήταν παραγωγικές, έσπευσε να συμπληρώσει ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ υπογράμμισε ότι οι αλλαγές που έκαναν οι Ευρωπαίοι και η Ουκρανία στις προτάσεις των ΗΠΑ δεν βελτίωσαν τις προοπτικές για ειρήνη.