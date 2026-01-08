ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν τα ταξί στην Αττική

Στην προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, στις 13 και 14 Ιανουαρίου (Τρίτη και Τετάρτη), προχωρούν τα ταξί της Αττικής.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), αποφάσισε σε σημερινή συνεδρίαση του κατά πλειοψηφία, την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, αρχής γενομένης από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με αφορμή την «ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα ταξί, από 1/1/2026. Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας, μετατρέποντας τον κλάδο των ταξί σε πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη» σημειώνει το συνδικάτο.

«Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει:

Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από το 2026. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός.

Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7.

Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων, αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες, προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος.

Απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματίες. Το Σ.Α.Τ.Α. ξεκαθαρίζει:

Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου.

Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από 1/1/2026, οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου» .

Απαιτούμε, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο 'και πέντε' για το 2035.

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί

Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση.

Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο.

Το ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς.

Η 'πράσινη μετάβαση' δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους».