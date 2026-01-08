Κέρδη άνω του 3% για το πετρέλαιο με φόντο τη Βενεζουέλα

Οι ανησυχίες για τις προμήθειες από τη Ρωσία, το Ιράκ και το Ιράν οδήγησαν τις τιμές του «μαύρου χρυσού» υψηλότερα.

Άνοδο άνω του 3% κατέγραψε πετρέλαιο την Πέμπτη, μετά από δύο συνεχόμενες ημέρες πτώσης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ενώ οι ανησυχίες για τις προμήθειες από τη Ρωσία, το Ιράκ και το Ιράν οδήγησαν τις τιμές του «μαύρου χρυσού» υψηλότερα.

Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 2,03 δολάρια, ή 3,39%, κλείνοντας στα 61,99 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 1,77 δολάρια, ή 3,16%, κλείνοντας στα 57,76 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα πλοία που συνδέονται με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό Ωκεανό την Τετάρτη, με το ένα να πλέει υπό ρωσική σημαία, ως μέρος της επιθετικής προσπάθειας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υπαγορεύσει τις ροές πετρελαίου στην Αμερική και να αναγκάσει τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Βενεζουέλας να γίνει σύμμαχος.

Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο σε στρατιωτική επιδρομή στο Καράκας το Σάββατο, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τον αποκλεισμό των πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις και ταξιδεύουν από και προς τη χώρα της Νότιας Αμερικής, μέλος του Οργανισμού Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εποπτεύουν τη Βενεζουέλα και να ελέγχουν τα έσοδα της από το πετρέλαιο για χρόνια, δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην εφημερίδα New York Times. Η Γερουσία των ΗΠΑ προώθησε την Πέμπτη ένα ψήφισμα που θα απαγορεύει στον Τραμπ να προβεί σε περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι υπάρχει περιθώριο εξισορρόπησης των ρόλων των ΗΠΑ και της Κίνας στη Βενεζουέλα, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπορική δραστηριότητα, αλλά ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στο Πεκίνο να ασκήσει σημαντικό έλεγχο στη χώρα της Νότιας Αμερικής.