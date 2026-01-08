Πολιτική | Διεθνή

Προειδοποίηση Βανς: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να πάρουν «στα σοβαρά» τον Τραμπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Προειδοποίηση Βανς: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να πάρουν «στα σοβαρά» τον Τραμπ
Τζέι Ντι Βανς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος συνέστησε στους Ευρωπαίους ηγέτες να «πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» όσον αφορά τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέστησε σήμερα στους Ευρωπαίους ηγέτες να «πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» όσον αφορά τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει.

«Η συμβουλή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και οποιονδήποτε άλλον θα είναι να πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο και πρόσθεσε: «Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους, γιατί εάν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν κάτι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες

Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν τον ΦΠΑ για συναλλαγές στην ΕΕ - Οι βασικές προϋποθέσεις

tags:
ΗΠΑ
Τζέι Ντι Βανς
Ντόναλντ Τραμπ
Γροιλανδία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider