Πολιτική | Διεθνή

Κάλας: Η Ευρώπη συζητάει την απάντηση στην αμερικανική απειλή για τη Γροιλανδία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κάλας: Η Ευρώπη συζητάει την απάντηση στην αμερικανική απειλή για τη Γροιλανδία
Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Τα μηνύματα που ακούμε σχετικά με τη Γροιλανδία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», είπε η Κάλας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου.

H Eυρωπαϊκή Ένωση έχει συζητήσει ποια θα μπορούσε να είναι μια ευρωπαϊκή απάντηση, στην περίπτωση που οι απειλές των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός ημιαυτόνομου εδάφους της Δανίας, αποδειχθούν πραγματικές, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Τα μηνύματα που ακούμε σχετικά με τη Γροιλανδία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά», είπε η Κάλας σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι στο Κάιρο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ ακόμα και αν ο ίδιος και η ομάδα του εσωτερικής ασφαλείας διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο αγοράς από τις ΗΠΑ της Γροιλανδίας, δήλωσε χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες

Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν τον ΦΠΑ για συναλλαγές στην ΕΕ - Οι βασικές προϋποθέσεις

tags:
Κάγια Κάλας
Γροιλανδία
ΗΠΑ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider